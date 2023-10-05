«Демонстратора Z-моды могут и протурить из удобного шефного кресла» 3 5.10.2023, 15:15

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Дмитрий Шевцов

Финансовый аргумент — достаточно весомый.

Узнал, что Международная федерация обществ Красного Креста и Красного Полумесяца наконец обратила внимание на деятельность белорусского отделения организации в лице ее руководителя, чья должность высокомерно называется аж «генеральный секретарь», пишет читатель сайта Charter97.org Геннадий.

Кто-то, малознакомый с нашей действительностью, может подумать, что высокое начальство наградило своего здешнего подчиненного за выдающиеся достижения в реализации уставных целей общества.

На самом же деле руководитель Белорусского Красного креста, некто Дмитрий Шевцов, достиг оккупированного Донбасса, где щеголял в одежде с буквой Z - символом российской агрессии против Украины. Также товарищ Дмитрий хвастался, что его организация принимает участие в насильственном вывозе украинских детей за границу. А еще одобрял размещение ядерного оружия в Беларуси. Ну просто целый букет поступков и высказываний, который ярко характеризует моральный облик и гражданскую позицию главного здешнего «краснокрестника». Правда, я не очень удивился…

Впервые об Обществе Красного Креста я услышал еще в советское время. Тогда в школе все ученики должны были приносить и сдавать деньги на нужды этой организации, а взамен нам давали марки с изображением красного крестика. Учителя нам рассказывали, что собранные денежные средства пойдут на нужды голодных детей Африки. Сдавали мы какую-то мелочь - несколько копеек раз в год. Доходили ли те денежки до бедного малыша где-то в Судане? Вопрос риторический…

Второй раз я столкнулся с представителями этого якобы общественного объединения уже взрослым, когда был наблюдателем на выборах. Да, это не ошибка, не случайность. Выдвиженцы этой псевдообщественной организации были в составе избирательных комиссий, которые годами занимались фальсификацией результатов выборов. Также попадались они среди псевдонаблюдателей, которые имели задание чинить препятствия наблюдателям настоящим.

На первый взгляд, можно позавидовать такой разветвленной структуре. Но ведь тайны никакой здесь нет. Просто избирательные комиссии и их «группы поддержки» формируются обычно из сотрудников одного предприятия (организации). И работникам раздают протоколы о направлении на выборы от различных якобы общественных организаций, среди которых и Красный Крест.

Почему-то представители общества не спешат посетить лукашистские тюрьмы, где увядают толпы узников, включая тысячи политических заключенных. Хотя они обязаны это делать по своему уставу! А вот как выполнять политические услуги для режима - так они начеку. За это таким как Шевцов и платят деньги.

Досадно, что многие годы деятельность таких вот Шевцовых финансировала Международная федерация. Правда, сейчас грозит это финансирование прекратить, если прокудливый председатель не покинет свой пост.

В общем, финансовый аргумент - достаточно весомый. Могут демонстратора Z-моды и протурить из удобного шефного кресла, поставив на такой замечательной карьере и великолепной синекуре жирный крест.

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