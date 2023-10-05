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BILD: ВСУ усилили наступление на Токмак

  • 5.10.2023, 15:28
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BILD: ВСУ усилили наступление на Токмак

До города осталось 17 км.

Украина усилила атаки на трассу, ведущую в Токмак.

Об этом пишет военный аналитик BILD Юлиан Репке. Автодорога T0408 соединяет Орехов и Токмак. Она проходит через село Новопрокоповка, за которое сейчас идут ожесточенные бои.

Если украинцы сумеют его взять, им останется 17 км по прямой дороге до Токмака. В то же время ВСУ пытаются увеличить плацдарм в районе села Работино шириной около 10 км. Для этого они ведут бои за село Копани.

Одновременно ВСУ наносят удары в тыл российских войск. Недавно в районе Токмака высокоточной артиллерией были уничтожены пять боевых машин пехоты БМП-2 и два военных грузовика ВС РФ. Под дальние удары также попали российские танки, минометы и артиллерия.

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