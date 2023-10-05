«Потратил сумму, сопоставимую с ценой еще одной такой машины» 3 5.10.2023, 15:26

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Белорус изменил свой Mercedes SL и теперь побеждает на фестивалях.

Эта машина изначально сделана хорошо и дорого. Казалось бы, что еще можно выжать из легендарного SL? Минчанин Константин бросился во все тяжкие и за восемь месяцев полностью изменил внешний вид своего автомобиля: перешил салон, окрасил кузов в другой цвет, заменил крышу. Что из этого получилось — в материале Onlíner.

Хозяину машины 39 лет. Признается, что главное увлечение в его жизни — автомобили и все, что с ними связано. Этот «Мерс» Константин купил около восьми лет назад и даже не думал в нем что-то менять:

— Это Mercedes-Benz SL 500 в кузове R129 1998 года выпуска. Под капотом — бензиновый атмосферный V8 мощностью 326 лошадиных сил. Купил я его в Беларуси в 2015 году. Цену не помню, что-то около 20 000 долларов по курсу. Машина приехала из Америки и изначально была серебристого цвета.

Все началось с малого — обтянул черной кожей торпедо. Дверные карты закатал кожей антрацит. Затем заменил родные деревянные элементы на самодельные, в том числе вставки на руль — оригинал меня не устраивал. Делалось это из шпонированной древесины. Параллельно занимался потертостями на крыше.

Константин рассказывает, что в какой-то момент «стрельнуло в голову» все изменить кардинально: машина должна стать черной, а салон и крыша — красными. Именно с этого и началось преображение автомобиля в теперешнее состояние. Прообразом выступила одна из последних версий данного кузова, но проект решили выполнить в более мягких тонах.

— Материал заказывал в специализированной немецкой фирме Hans Reinke. Это очень известный производитель — из их кожи отшивают салоны для Lamborghini, BMW, Audi и прочих известных марок. Все приходило в листах, и уже тут, на месте, мы кроили под свои размеры. Крышу заказывали в США. Она пришла уже готовая в оригинальном цвете Porsche — натягивали ее дня четыре.

Если бы этим проектом занимался один человек, то на это ушли бы годы. Работала команда — разные элементы делали параллельно: одни ребята снимали двигатель, другие готовили кузов, третьи красили и так далее. Скажу больше: не все работы выполнялись в Беларуси. На тот момент я не знал хороших мастеров по восстановлению дисков в нашей стране, и пришлось отправлять колеса в Москву к парням из Mirror Disk.

Назвать итоговую сумму, потраченную на проект, Константин не может. Говорит, что подсчетов не вел:

— Да делалось как-то все и делалось. Думаю, в итоге потратил сумму, сопоставимую с ценой еще одной такой машины.

Кстати, летом этого года мы победили на фестивале AutoCult в номинации «Топ-интерьер». Причем это первое участие машины в подобных конкурсах и автофестивалях в принципе. Приехали на него скорее из любопытства, чем за победой. Но случился вот такой сюрприз — было приятно. Наверное, любому человеку будет приятно, когда его труд оценят так высоко.

Автомобиль используется хозяином только в хорошую погоду и сугубо в личных целях. Сезон открывается поздней весной, когда всю соль уберут с дорог. А закрывается осенью до наступления холодов. В остальное время черно-красный «Мерс» стоит в гараже. И кстати, машина продается.

— Несколько раз приезжали смотреть, но не сошлись по цене. Люди пытаются скинуть сразу 10—12 тысяч, а один покупатель и вовсе написал в личные сообщения: «Даю 10 000, куда приезжать?» Стартовая же цена — 37 000 долларов по курсу. Есть торг, но это 2—3 тысячи, не более.

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