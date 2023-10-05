Звезда «Квартала 95» показал Соловьева, который в истерике пытается «размазать» Харламова 5.10.2023, 15:35

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Пародия рассмешила Сеть.

Не так давно российский комик, резидент Comedy Club Гарик «Бульдог» Харламов попал в немилость одного из главных кремлевских пропагандистов Владимира Соловьева. Причиной стала шуточная песня юмориста о том, что доллар в России стоит уже сто рублей, россиянам закрыт въезд в большинство цивилизованных государств, а у руководства страны нет никакого плана. Рупор Кремля так взъелся на комика, что даже призвал его отправиться агитбригадой на фронт. И хотя истерика пропагандиста выглядела уже довольно смешно, украинский пародист Юрий Великий записал на нее еще более уморительный видеошарж.

Пародию звезда «Квартала 95» обнародовал на своем YouTube-канале. Он предстал перед зрителями в образе неадекватного, то есть типичного Соловьева, который пытается размазать Харламова за отсутствие патриотизма.

«Гарик, ты че творишь? Бульдог, собака такая. Какой Галкин тебя укусил? Кто тебе эти песнюшки пишет? Сам что ли? Ты там что, Карибидиса обнюхался? Тебе что, голову Геннадием Ветровым надуло? Ты же понимаешь, что это статья о дискриминации российского юмора. Ты что, хочешь век Павла Воли не видать? Так мы тебе это устроим! Маслякова на вас нет! Младшего... Он бы вам быстро показал, как шутить... не надо. А не шутить он умеет», – гневно прокричал «Соловьев».

«Пропагандист» в исполнении Великого посоветовал Харламову «завалить морило, пока не поздно». Он также заявил, что для придумывания подобных песенок не нужно много ума, а потому попробовал срифмовать оскорбительный стишок о своем оппоненте.

«Да я сходу могу про тебя стишок сочинить: Гарик, Гарик, у тебя толстый харик. А еще пузо у тебя огромное, и от тебя ушла жена, понял? Да, согласен, не в рифму, но ведь как жизненно. Вот и живи теперь с этим», – придумал Великий якобы от лица пропагандиста.

После этого «Соловьев» обмолвился, что Россия вообще-то «ворует», а потом исправился – «воюет».

Также он вспомнил известных юмористов из команды КВН «Сборная Камызякского края» Азамате Мусагалиеве и Денисе Дорохове, которые долго не выражали свою позицию касательно полномасштабной войны, но в итоге приехали выступать в оккупированный Донбасс и прославлять захватчиков. Правда, после этого комиков быстро догнала карма – против них взбунтовались в Казахстане, отменив концерт команды.

Денис Дорохов и Азамат Мусагалиев на Донбасе.

«Соловьев» же напомнил: «А если бы я, например, вместо того, чтобы подавать снаряды нашим пацанам на передке, сидел бы в теплой уютной студии и трындел бы ни о чем целыми днями. Ну тут согласен – неудачный пример. Ты вместо того, чтобы кривляться в Москве, лучше бы поехал агитбригадой на Донбасс, как это сделали пацаны из сборной «казинакского» края по КВН. Двое этих: Денис Придуроков и, как его, Азамат Мусоргалимый. Пацаны с яйцами! Правда, с одним на двоих. Но это не важно. Поехали на Донбасс – ох*ененно там выступили, а потом поехали в Казахстан и ох*ененно там не выступили».

Напомним, высказывания Соловьева против Харламова обернулись для него не лучшим образом. Россияне, вместо того, чтобы согласиться с пропагандистом, поинтересовались у него, почему он всех отправляет на фронт, а сам сидит в Москве и только поливает всех грязью.

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