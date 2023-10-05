закрыть
5 октября 2023, четверг, 16:39
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

IТ-армия Украины остановила работу крупнейших аэропортов России

  • 5.10.2023, 15:55
  • 4,676
IТ-армия Украины остановила работу крупнейших аэропортов России

Что известно.

Украинская IТ-армия остановила работу крупнейших российских аэропортов.

Как пишет УНИАН, об этом сообщил вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий Украины - министр цифровой трансформации Михаил Федоров в Telegram.

По его словам, IТ-армия активно работает, почти ежедневно российские сайты выходят из строя, данные утекают, а работа госучреждений парализуется.

«Один из последних кейсов - остановка крупнейших аэропортов РФ. IТ-армия взломала российскую систему бронирования авиабилетов Leonardo. Если украинские аэропорты не могут работать из-за войны, то почему это должны делать российские? IТ-армия постоянно прокачивает скилы, пополняет свои ряды и готовит новые «сюрпризы» для россиян. Победа будет за Украиной, в том числе и в киберпространстве», - отметил Федоров.

Интересные новости о достижениях IT-армии - сегодня это стоит знать

IT-армия Украины - сообщество IT-специалистов, объединившее как украинских, так и иностранных профессионалов. Была создана в конце февраля 2022 года для нейтрализации врага в информационном и киберпространстве. В состав IТ-армии входят более 200 тыс. волонтеров.

Ранее украинская IT-армия осуществила успешную DDoS-атаку на российскую таможню. Также был атакован крупнейший российский провайдер «Триколор» и сервис бронирования отелей TVIL.RU.

Кроме того, украинская IТ-армия осуществила кибератаку на клиентов «Сбербанка» и банка «Тинькофф». Взломала российский платежный сервис и одного из крупнейших платежных интернет-провайдеров России, компанию Payonline, атаковала российский коммерческий банк «Росбанк», из-за чего его российские клиенты столкнулись с «трудностями» в работе приложений, интернет-банка и сайта. Также она атаковала портал государственных и муниципальных услуг Москвы.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Почему Беларусь должна стать членом НАТО?
Почему Беларусь должна стать членом НАТО? Дмитрий Бондаренко
Последняя декорация Кремля рухнула
Последняя декорация Кремля рухнула Виталий Портников
Путина внезапно подкосило
Путина внезапно подкосило Леонид Невзлин
Все равно догонят
Все равно догонят Ирина Халип