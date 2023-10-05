IТ-армия Украины остановила работу крупнейших аэропортов России 5.10.2023, 15:55

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Что известно.

Украинская IТ-армия остановила работу крупнейших российских аэропортов.

Как пишет УНИАН, об этом сообщил вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий Украины - министр цифровой трансформации Михаил Федоров в Telegram.

По его словам, IТ-армия активно работает, почти ежедневно российские сайты выходят из строя, данные утекают, а работа госучреждений парализуется.

«Один из последних кейсов - остановка крупнейших аэропортов РФ. IТ-армия взломала российскую систему бронирования авиабилетов Leonardo. Если украинские аэропорты не могут работать из-за войны, то почему это должны делать российские? IТ-армия постоянно прокачивает скилы, пополняет свои ряды и готовит новые «сюрпризы» для россиян. Победа будет за Украиной, в том числе и в киберпространстве», - отметил Федоров.

Интересные новости о достижениях IT-армии - сегодня это стоит знать

IT-армия Украины - сообщество IT-специалистов, объединившее как украинских, так и иностранных профессионалов. Была создана в конце февраля 2022 года для нейтрализации врага в информационном и киберпространстве. В состав IТ-армии входят более 200 тыс. волонтеров.

Ранее украинская IT-армия осуществила успешную DDoS-атаку на российскую таможню. Также был атакован крупнейший российский провайдер «Триколор» и сервис бронирования отелей TVIL.RU.

Кроме того, украинская IТ-армия осуществила кибератаку на клиентов «Сбербанка» и банка «Тинькофф». Взломала российский платежный сервис и одного из крупнейших платежных интернет-провайдеров России, компанию Payonline, атаковала российский коммерческий банк «Росбанк», из-за чего его российские клиенты столкнулись с «трудностями» в работе приложений, интернет-банка и сайта. Также она атаковала портал государственных и муниципальных услуг Москвы.

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