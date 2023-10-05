Невзоров: Сбылось дерзкое пророчество первых дней войны
- 5.10.2023, 16:11
- 3,544
Черноморский флот не оправдал надежд Кремля.
Известный журналист и телеведущий Александр Невзоров прокомментировал передислокацию кораблей Черноморского флота РФ из Севастополя в Новороссийск:
— РФ спешно выводит Черноморский флот из Севастополя. Печальны серые посудины. Их орудия повисли «на пол-шестого». Они уплывают в Феодосию, в Новороссийск и Абхазию.
Следует назвать вещи своими именами: это не «вывод», а бегство.
ЧФ оказался бессилен и настолько уязвим для диверсий ВСУ, что сегодня его приходится спасать, распихивая по разным дырам.
По своей сути, это разгром и парализация флота.
На 100% сбылось дерзкое пророчество первых дней войны. «Русский военный корабль» ушел на ***.