В Минске оцепили Комаровский рынок
- 5.10.2023, 16:21
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Из-за забытого рюкзака.
Территория возле Комаровского рынка была оцеплена из-за забытого на скамейке походного рюкзака.
В милицию поступило сообщение о большом походном рюкзаке на скамейке возле рынка. На место прибыли сотрудники милиции и саперно-пиротехническая группа СПБТ «Алмаз». В целях безопасности территорию возле рынка оцепили.
В ходе обследования выяснилось, что в рюкзаке находятся личные вещи. Сейчас ищут его владельца, сообщает ГУВД Мингорисполкома.