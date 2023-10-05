В Минске оцепили Комаровский рынок 5.10.2023, 16:21

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Из-за забытого рюкзака.

Территория возле Комаровского рынка была оцеплена из-за забытого на скамейке походного рюкзака.

В милицию поступило сообщение о большом походном рюкзаке на скамейке возле рынка. На место прибыли сотрудники милиции и саперно-пиротехническая группа СПБТ «Алмаз». В целях безопасности территорию возле рынка оцепили.

В ходе обследования выяснилось, что в рюкзаке находятся личные вещи. Сейчас ищут его владельца, сообщает ГУВД Мингорисполкома.

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