Белорусский фильм о насилии в армии получил награду в Польше 5.10.2023, 16:37

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Режиссер посвятил ее белорусским политзаключенным и украинцам на фронте.

На 15-м Festiwal Filmowy NNW в Гдыне документальная лента Анны Бодяко и Александра Михалковича «Родина» взяла главный приз в международной секции документального кино, пишет ex-press.live.

Председатель жюри Анна Ференс, зачитав вердикт, подчеркнула, что награда присуждается напряженной драме, которая в многослойном повествовании рассказывает о моральной эрозии людей, оказавшихся в ловушке тоталитаризма.

«Спасибо, что можете быть на этой сцене с героями борьбы за независимость, спасибо за помощь, за поддержку Беларуси с момента создания телеканала «Белсат». Я хочу посвятить эту награду белорусским политзаключенным и украинцам на фронте», — во время церемонии награждения режиссер картины Александр Михалкович поблагодарил кинофорум.

Напомним, что фильм белорусских авторов исследует насилие в армии и обществе и социальные нормы, которые за ним стоят.

«Пока Светлана пытается пролить свет на культуру насилия и издевательств в белорусских Вооруженных силах, группе молодых друзей из техно-андеграунда вскоре самим грозит призыв в армию, — отмечается в аннотации к картине. — Они ходят на рейв-вечеринки в майках и круглых солнцезащитных очках, но через мгновение вечеринка может закончиться — по крайней мере, до тех пор, пока на улицах не вспыхнут массовые протесты после недавнего «переизбрания» диктатора и сторонника Путина Александра Лукашенко. Проблеск надежды и обещание перемен, которые только заставляют жестокость авторитарного общества проявиться в полную силу».

Лента в этом году уже была отмечена на международных фестивалях, а также выдвинута на премию Европейской академии.

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