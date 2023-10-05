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Вывод средств с платежной системы Payoneer снова доступен белорусам

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  • 5.10.2023, 16:51
Вывод средств с платежной системы Payoneer снова доступен белорусам

Компания исправила ошибку.

В конце сентября белорусы не могли вывести деньги на свои счета с платежной системы Payoneer. В техподдержке компании ситуацию объясняли техническими неполадками. Как выяснил Office Life, спустя неделю проблему устранили.

Ранее в поддержке платежной системы подтверждали, что действительно возникли неполадки с выводом средств в Приорбанк. Проблему обещали исправить. В банке Office Life заверили, что у них отсутствуют какие-либо ограничения на получения входящих переводов.

Пользователям тогда посоветовали повременить с выводом денег как минимум до 4 октября. В итоге, как подтверждают клиенты сервиса, неполадку исправили и вывод средств стал доступен даже раньше этого срока.

С февраля прошлого года с платежной системой Payoneer работают не все белорусские банки: клиенты попавших под западные санкции банков выводить деньги не могут. Кроме того, у белорусов возникают сложности с созданием новых аккаунтов.

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