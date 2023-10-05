FT: Кремлю не хватает денег на войну против Украины 3 5.10.2023, 16:59

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Россия введет новые налоги.

Власти России предусмотрели в проекте бюджета на 2024 год увеличение расходов на войну в 1,7 раза. Потратить на это планируют почти треть всей расходной сметы – 29,4%, или 10,8 трлн рублей, что составляет около 108,3 млрд долларов. Аналитики уверены: Кремль не сможет найти такие деньги без введения новых налогов.

Об этом пишет Financial Times. Все более острым вопросом в РФ становится быстрый рост расходов на оборону, которые утроились после полномасштабного вторжения в Украину.

«У Путина есть два приоритета: война и власть. Вот почему бюджетный процесс сейчас работает таким образом, что политики сначала следят за тем, чтобы хунта получала то, что ей нужно для войны, а затем обращаются к остальной части бюджета. И для этого они постоянно ищут новые источники, чтобы наскрести денег», – отметил экономист и профессор Чикагского университета Константин Сонин.

Так, бюджет РФ на 2024 год строится в основном на нерегулярных сборах, таких как налог на сверхприбыль для российского бизнеса и в «налог на выход», который платят покидающие российский рынок иностранные компании. Также дополнительные доходы власти намерены получить от повышения налогов, экспортных пошлин и акцизов, сокращения субсидий для энергокомпаний и повышения тарифов на коммунальные услуги.

Однако с большой долей вероятности доходная часть все равно окажется недовыполненной на 1 трлн рублей. В частности бывшая сотрудница центробанка РФ и главная экономистка Renaissance Capital Софья Донец отмечает: бюджет основан на слишком оптимистичном прогнозе.

Чтобы залатать эту дыру российские власти, вероятно, введут дополнительные налоги и сборы, отмечают аналитики. Донец считает, что это будут новые и новые разовые сборы. Также для финансирования войны РФ сможет использовать дополнительные доходы от продажи энергоносителей.

По словам Донец, сокращение расходов в областях, не связанных с обороной, – «последнее средство». Это и не удивительно, потому что при финансировании войны на 30% от общих расходов бюджета, сокращать другие сферы просто некуда.

То, что власти ищут дополнительные ресурсы, уже беспокоит богатейших бизнесменов, пишет издание. К примеру Олег Дерипаска у себя в Telegram-канал публиковал такое сообщение с критикой пошлины для экспортеров: «У нас же суверенная экономика и рост благосостояния граждан – приоритеты (но, похоже, только в пределах «малой Москвы» и по ТВ). Видимо, хотят окончательно выбесить уже всех к Новому году».

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