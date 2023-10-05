Важнее, чем вы думаете: зачем нужно зеркало в лифте 1 5.10.2023, 17:09

3,498

Это не просто декоративный элемент.

Вероятно, каждый из нас хотя бы раз задумывался, зачем же нужно зеркало внутри лифта? Оказывается, присутствие зеркала в этом небольшом пространстве имеет несколько важных функций, которые могут показаться неочевидными на первый взгляд, пишет «Главред».

Психологический комфорт

Зеркало в лифте может создавать ощущение простора и уменьшать чувство стеснения, особенно в узких лифтах. Люди, страдающие от клаустрофобии, поднимаясь на этажи, могут чувствовать себя более комфортно, наблюдая за собой в отражении.

Безопасность

Зеркало позволяет видеть, кто находится за вами в лифте. Это добавляет уровень безопасности, так как вы всегда можете наблюдать за окружающими вас людьми.

Улучшение настроения

В зеркале можно поправить внешний вид перед приходом на работу, встречей с друзьями или важным событием. Это может улучшить настроение и уверенность в себе.

Реклама и информация

Некоторые лифты используют зеркала для отображения рекламы, новостей или другой информации. Это может быть удобным способом передать сообщение пассажирам.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».