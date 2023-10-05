Украинский генерал объяснил, что нужно ВСУ для освобождения Токмака и Мелитополя 1 5.10.2023, 17:21

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Это будет решающим фактором.

Российские захватчики для сохранения позиций в Токмаке и Мелитополе Запорожской области используют обычные методы – пытаются копать и окопы, и блиндажи, и противотанковые рвы, создавая новые линии обороны. Однако это едва ли будет иметь успех, поскольку возможности армии РФ невелики.

По словам руководителя Службы внешней разведки Украины в 2005–2010 годах генерала армии Николая Маломужа в интервью, которое он дал OBOZREVATEL, главная задача Сил обороны на этом направлении сейчас – нейтрализовать логистический путь в Токмак и взять город в полуокружение.

«Это будет решающим фактором. Затем освобождение Токмака и Мелитополя будет только вопросом времени. Дальше мы будем развивать наступление на юг. Потому что группировка оккупанта, лишенная средств, техники, боеприпасов и поддержки живой силой, обречена на провал», – пояснил он.

Генерал Маломуж привел аналогию с освобождением Херсона, когда ВСУ взяли город фактически в огневое окружение и захватчикам пришлось его покинуть. На этом фоне могут проводиться операции со стороны Херсона – это будет окружение большой секторальной группировки врага.

«Но это более далекая, стратегическая перспектива. Сейчас вопрос тактический – преодолеть укрепсооружения врага. Но операцию следует провести грамотно. Я считаю, что не нужно сильно вгрызаться в оборону, это тяжелый формат и не всегда эффективен. Необходимо проводить системные огневые удары, диверсионные операции, возможно, высадку большого десанта ССО в этот регион. Это лишит врага возможности что-либо делать – и защищаться, и использовать какие-то оборонительные сооружения», – подытожил военный.

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