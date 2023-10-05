Главный по боевым комарам Телеграм-канал «СерпомПо»

5.10.2023, 17:23

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Толпа бездельников в бессмысленном Совбезе занята мутотой.

Великий геополитик накануне исторического выступления на форуме «Валдай» явил сегодня глумливое остроумие.

Подписан указ о создании Совбезом (этим закатным Политбюро), комиссии по противодействию угрозам биологической безопасности.

Возглавлять комиссию поставлен Дмитрий Медведев.

Отличный выбор. И тема важная. Заражённые «боевые комары», готовые прилететь из «американских биолабораторий» в Украине, чтобы смертельно искусать российское начальство. Обезглавив, тем самым, сражающуюся державу.

Не исключено, что «под ковром» шла борьба за назначение. Не стоило ли выписать из ООН путинского посланника Василия Небензю, крупнейшего специалиста по «боевым комарам»? Но всё же был назначен Дмитрий Анатольевич. Незаменимый.

Если же говорить серьезно, то толпа путинских и патрушевских бездельников в бессмысленном Совбезе занята мутотой.

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