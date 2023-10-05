Бизнес-империя Пригожина разваливается 5.10.2023, 17:34

Уже потеряны контракты на питание российской армии.

Питанием российских военных вместо группы «Конкорд» Евгения Пригожина начало заниматься компанией RBE Group, сообщила в четверг liga.net со ссылкой на росСМИ.

RBE Group, которая принадлежит Андрею Шокину и которой управляет его сын Никита, была крупнейшим поставщиком питания для Министерства обороны России до конца 2012 года, когда этот рынок был отдан Пригожину. Сейчас она занимается кейтерингом и обеспечивает питанием крупных компаний, а также пассажиров скоростных поездов в России.

В прошлом году ее выручка составила 5,7 млрд рублей ($57 млн по текущему курсу). Для сравнения, Конкорд с мая 2022 года по май 2023 года, предоставляя услуги по питанию российской армии, заработал в 14 раз больше – 80 млрд рублей.

В 2013 году, когда RBE Group потеряла контракты с Минобороны, ей пришлось уволить 32 000 человек. Сейчас компания наращивает количество работников и в связи с этим, как говорят источники газеты на рынке недвижимости, арендовала новый офис в бизнес-центре в центре Москвы для объединения персонала в одном месте.

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