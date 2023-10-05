«Надо убегать»: знаменитый российский футболист раскритиковал РФ 5.10.2023, 17:58

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Егор Титов

И сбежал в Армению.

Бывший футболист «Спартака» и сборной РФ Егор Титов призвал российских футболистов бежать в Европу при любой возможности. Недавно перспективный футболист российской сборной сбежал в Армению.

Соответствующее заявление Титова доступно на sport24.ru. Егор назвал чемпионат РФ непрогрессивным и посоветовал российским игрокам как можно скорее бежать из страны.

«Надо убегать, если есть возможность! Бежать как можно скорее. Потому что у нас нет прогресса. Мы все видим, как сильно упал уровень нашего чемпионата с отъездом иностранцев.

Получается, условно, Тюкавин (нападающий «Динамо») при предложении из «Атлетико» должен сказать: «Ребята, я не поеду, потому что должен поднять уровень футбола в России. Ему все скажут: «Ну ты дурак, парень?! Поезжай, конечно». Даже в нынешних реалиях, если есть варианты, надо ехать и пробовать», – сказал Титов.

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