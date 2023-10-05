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Белорусы получили очередные письма насчет налогов

  • 5.10.2023, 18:08
Белорусы получили очередные письма насчет налогов

Что хотят на этот раз?

Министерство по налогам и сборам разослало очередные сообщения на электронные ящики белорусов. Как пишет «Зеркало», на этот раз ведомство отмечает, что 5 октября произошел технический сбор, из-за которого людям пришли уведомления, что обновлены счета на оплату имущественных налогов — земельного, транспортного, а также на недвижимость.

«В связи с техническим сбоем 5 октября направлено на электронную почту письмо о формировании для вас извещения на уплату налогов, в том числе за прошлые годы.

Такое извещение ранее уже было загружено в ваш в личный кабинет плательщика», — поясняют в МНС.

При этом в ведомстве фактически не признали свою ошибку. Ведь в разосланных ранее 5 октября сообщениях утверждалось, что речь идет о новом извещении на уплату имущественных налогов за 2022 взамен ранее направленного, а не о повторной отправке уже присланных ранее уведомлений. Из-за этого, собственно говоря, белорусы и бросились звонить в ведомство для уточнений.

Напомним, белорусам до 1 сентября прислали уведомления на уплату имущественных налогов за 2022 год, их нужно внести до 15 ноября включительно.

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