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Украинские спецназовцы вступили в бой с оккупантами в Крыму

  • 5.10.2023, 18:23
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Украинские спецназовцы вступили в бой с оккупантами в Крыму

Рейд на полуостров совершило подразделение «Артан».

Украинские военные разведчики высадились на западном побережье временно оккупированного Крыма, а также на Тендровской и Кинбурнской косах.

Об этом сообщили в подразделении специального назначения «Артан» Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

Спецназовцы вступили в ожесточенный бой с российскими захватчиками, нанеся врагу значительные потери.

После выполнения боевой задачи в Крыму на пути ухода воины «Артана» также провели бой на море - противник попытался преследовать спецназовцев на надводных быстроходных патрульных катерах с поддержкой авиации.

«Это не первая и не последняя операция Сил безопасности и обороны Украины на Крымском полуострове. О большинстве из них станет известно лишь впоследствии. Это системная, спланированная и скоординированная работа всех задействованных подразделений.

Последствия нашей работы враг будет чувствовать еще долго. Своими действиями мы постоянно напоминаем российским захватчиками о неизбежности освобождения всех оккупированных территорий», - отметил командир «Артана» Виктор Торкотюк.

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