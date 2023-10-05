Будет ли обязательное распределение для платников, которые уже поступили? 8 5.10.2023, 18:33

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Об этом рассказал министр Иванец.

Министр образования Беларуси Андрей Иванец сделал заявление, которое касается студентов. По словам Иванца, обязательное распределение вводится будет, но только якобы в отношении студентов, которые будут поступать в вузы в дальнейшем.

«Изменения в законодательную базу [обязательное распределение платников] коснутся тех, кто будет поступать в наши университеты или колледжи после вступления в силу этих норм.

То есть тех, кто сегодня обучается на платном, эта новация касаться не будет», - цитирует Иванца БелТА.

По его мнению, платное высшее образование «является одной из мер социальной поддержки студентов», так как 50% затрат на обучение платника все равно, мол, компенсируют сегодня университеты.

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