закрыть
5 октября 2023, четверг, 19:26
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Будет ли обязательное распределение для платников, которые уже поступили?

8
  • 5.10.2023, 18:33
  • 4,542
Будет ли обязательное распределение для платников, которые уже поступили?

Об этом рассказал министр Иванец.

Министр образования Беларуси Андрей Иванец сделал заявление, которое касается студентов. По словам Иванца, обязательное распределение вводится будет, но только якобы в отношении студентов, которые будут поступать в вузы в дальнейшем.

«Изменения в законодательную базу [обязательное распределение платников] коснутся тех, кто будет поступать в наши университеты или колледжи после вступления в силу этих норм.

То есть тех, кто сегодня обучается на платном, эта новация касаться не будет», - цитирует Иванца БелТА.

По его мнению, платное высшее образование «является одной из мер социальной поддержки студентов», так как 50% затрат на обучение платника все равно, мол, компенсируют сегодня университеты.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Почему Беларусь должна стать членом НАТО?
Почему Беларусь должна стать членом НАТО? Дмитрий Бондаренко
Последняя декорация Кремля рухнула
Последняя декорация Кремля рухнула Виталий Портников
Путина внезапно подкосило
Путина внезапно подкосило Леонид Невзлин
Все равно догонят
Все равно догонят Ирина Халип