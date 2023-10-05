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Как при позднем СССР: что происходит с финансами Кремля

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  • 5.10.2023, 18:45
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Как при позднем СССР: что происходит с финансами Кремля

Российская власть не знает, как остановить девальвацию рубля.

Доллар в России снова стоит около 100 российских рублей, а в следующем году его курс может вырасти еще больше – до 150, а то и 250 рублей. Девальвация национальной валюты толкает цены вверх, из-за чего простые россияне беднеют, тем более, что подачки от властей становятся все более скудными, так как значительная часть бюджета направляется на военные расходы, хотя и они есть, скорее, только на бумаге, а не в реальности. Похожая ситуация наблюдалась во времена позднего СССР, отмечает «Апостроф».

Два курса - два образа жизни

Валютный курс в России снова растет, несмотря на ограничительные меры Центробанка РФ.

Напомним, в начале июля курс американского доллара превысил отметку в 90 рублей, а в августе достиг психологического порога в 100 рублей. Центральный банк России с целью сдержать девальвацию 15 августа поднял ключевую ставку до 12% с 8,5%, и после этого курс на какое-то время откатился до 93-95 рублей.

Правда, в сентябре доллар (а также евро и другие «недружественные» валюты) снова начал дорожать, и ЦБ РФ опять повысил ставку – до 13% годовых.

Однако и это не помогло, и по состоянию на начало октября, курс опять вплотную приблизился к 100 рублям за доллар.

Власти РФ не на шутку озаботились проблемой девальвации рубля, и в последнее время от чиновников звучат различные предложения по этому поводу, в том числе, довольно экзотические.

Так, министр экономического развития РФ Максим Решетников заявил о целесообразности использования в этом вопросе китайского опыта: «Нужно изучать китайскую модель, где юаневый рынок подразделяется на внутренний и внешний, и реализовать собственный ее аналог, сохраняя при этом единство курса рубля».

На поверку китайский опыт оказался вполне советским, и состоит он, собственно, в наличии двух (а иногда и более) валютных курсов. При этом в СССР также был курс «черного» рынка, который превышал официальный в несколько раз.

«Это было уже в Советском Союзе, и это означает отсутствие конвертируемости. Любое отсутствие конвертируемости - это огромный ущерб для экономики», - прокомментировал предложение Решетникова глава «Сбербанка» Герман Греф, который, кстати, в «нулевые» возглавлял Минэкономразвития РФ.

Надо сказать, что Грефа относят к категории так называемых «системных либералов», которые сейчас в России не в фаворе. Однако не в восторге от предложения вернуться к советской практике и менее либеральные чиновники, например, глава ВТБ Андрей Костин, который, как считается, близок к российскому диктатору Владимиру Путину, и, по некоторым данным, также как и хозяин Кремля является выходцем из КГБ СССР.

«Если мы введем два курса рубля, у нас один будет 150, а другой — 250, это точно. Поэтому этого не надо делать», - заявил Костин на банковском форуме, который в конце сентября прошел в Сочи.

То есть, судя по сказанному, глава ВТБ в перспективе не видит курса доллара даже по 100 рублей.

В любом случае, даже сама дискуссия о возможности введения двухконтурной валютной системы свидетельствует об очень серьезных проблемах в экономике России.

«В экономической истории сложно вспомнить хотя бы один пример, когда страна проводила подобные изменения по собственной воле. Как правило введение двух валютных курсов - это шаг назад в развитии, то есть вынужденная мера, а ее влияние на экономику варьируется от просто негативного, до очень негативного», - сказал в комментарии аналитик компании «Центр биржевых технологий» (ЦБТ) Максим Орыщак.

По его словам, для осуществления ручного регулирования, которое неизбежно в такой ситуации, необходимы огромные финансовые и административные ресурсы.

- А если это еще и экспортно-сырьевая экономика как российская, то в условиях жесточайших санкционных ограничений, когда центральный банк не имеет доступа к половине золотовалютных резервов и не может полноценно влиять на собственный валютный рынок, гибридное регулирование валютных курсов на внутреннем и внешнем контурах становится просто невозможным, - добавил эксперт.

Рубль падает - цены растут

По мнению Максима Орыщака, сложившуюся ситуацию можно смело назвать «цугцвангом», так как хороших вариантов у страны-агрессора сегодня просто нет.

«Если ничего не делать, то валюта РФ продолжит девальвировать и усиливать инфляцию, что разрушительно для экономики и социальной стабильности. Если же что-то серьезно менять в валютном регулировании, все дальше отходя от гибкого курсообразования, то это негативно повлияет на эффективность всей экономики, снизит долгосрочные темпы роста ВВП. Кроме того, негибкий валютный курс разбалансирует финансовую систему РФ», - отметил он.

Ослабление рубля уже привело к существенному росту цен, притом не только на импортные товары, но и вполне российские, поскольку, например, даже для производства продуктов питания необходимы, как посевной материал, так и оборудование, которых в самой России нет, и их нужно завозить из-за границы, в том числе, из «недружественных» стран.

Даже официальная статистика признает, что в последнее время инфляция заметно ускорилась. Так, за неделю с 19 по 25 сентября цены выросли на 0,28%, тогда как в две предыдущие недели наблюдался рост на уровне 0,13%.

В годовом измерении инфляция уже приблизилась к 6%. Как пишет российское издание «Ведомости», которое иногда позволяет себя некоторые вольности в вопросах экономики, согласно внутреннему документу Минэкономразвития, имеющемуся в распоряжении журналистов, прогноз инфляции в 2023 году повышен с 5,3% до 7,5%.

Но рост цен в этом году может оказаться существенно большим.

"Простые россияне" фиксируют инфляцию, вдвое превышающую официальную, на уровне почти 14%.

По мнению некоторых экономистов и финансистов, к концу текущего года цены в России вырастут, как минимум, на 20%, но, возможно, и на 25-30%. Пока, правда, ничто не указывает на реализацию именно такого сценария, однако отдельные товары, в частности, продукты питания, показывают соответствующий ценовой рост (куриное мясо подорожало на 18%, сахар - на 19%, овощи и фрукты – на 30-70%).

Не будем также забывать об огромном дефиците российского бюджета, который образовался из-за беспрецедентного роста расходов, главным образом, военных, на фоне сокращения доходов, в том числе нефтегазовых. Многие специалисты уверены, что для покрытия бюджетного дефицита власти прибегнут к скрытой эмиссии рубля, что еще больше ускорит рост цен.

- Я не думаю, что инфляция у агрессора (в нынешнем году) будет около 20% - их монетарный маховик только в начале избыточной эмиссии, и, скорее всего, основные инфляционные риски у них придутся на 2024 год, - заявил экономист, бывший член Совета Национального банка Украины (НБУ) Виталий Шапран.

По его словам, сейчас есть все признаки "подковерной" борьбы между Центробанком и Министерством финансов, поскольку уже имеют место задержки выплат бюджетникам и даже военнослужащим.

- Денег на армию и планы ВПК не хватает, а эмиссионный механизм финансирования бюджета Центробанк пока сдерживает. Однако, поскольку доходы от нефтяной отрасли падают, рано или поздно этот монетарный плацдарм рухнет и опрокинет финансовую систему РФ назад в 90-е, - говорит Шапран.

ВПК против ВВП

Как было замечено выше, ритуальные пляски вокруг рубля могут подорвать и без того вялый экономический рост.

Уже упомянутый ранее глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников прогнозирует, что ВВП страны-агрессора вырастет в этом году на 2,8%.

Министр финансов Антон Силуанов не столь оптимистичен – он ожидает роста на уровне 2,5%. Правда, он прогнозирует инфляцию в 6%, а это, как мы уже понимаем, весьма сомнительно.

Поэтому куда более реалистичны те прогнозы, которые предполагают увеличение российского ВВП менее чем на 2%.

При этом важно понимать, что даже эти прогнозы основываются на данных официальной статистики, которые, скорее всего, были получены путем манипуляций. А в таком случае правильнее будет рассматривать сценарий не роста, пусть даже вялого, а падения российской экономики. По некоторым оценкам, возможно даже в пределах 5%.

Тем более, что многие независимые экономисты ожидают, что кумулятивный эффект санкций и других неприятностей для экономики РФ особенно будет ощутим в четвертом квартале этого года.

Даже вполне лояльные Кремлю специалисты признают, что тот экономический рост, который сейчас наблюдается (или, по крайней мере, декларируется), обеспечивается за счет государственных финансовых вливаний в ВПК. При этом в большинстве других отраслей продолжается спад.

Россия уже заметно нарастила свои военные расходы, а в 2024 году они обещают стать вообще рекордными.

По данным Bloomberg, на бюджетную статью "национальная оборона" в следующем году планируется направить 10,8 триллиона рублей, что на 70% больше, чем в текущем (6,8 триллиона рублей), в 2,3 раза больше, чем в 2022 году (4,7 триллиона рублей), и в три раза больше, чем в довоенном 2021 году (3,5 триллиона рублей). Фактически, военный бюджет РФ (оборонным его просто язык не поворачивается назвать) в 2024 году составит около трети всей государственной казны (29,5%).

Именно такой была доля военных расходов в бюджете СССР 1990 года (29,4%). При этом "оборонка" и "национальная безопасность", которая включает в себя финансирование силового блока, вместе составят около 40% всех расходов бюджета-2024. Для сравнения, в 1990 году они были на уровне 33%.

Другое дело, что "нарисованных" денег в реальности может просто не оказаться, признаки чего уже заметны сейчас.

И здесь особый смысл обретает аналогия с 1990 годом, который, как известно, стал последним полным годом существования Советского Союза, после чего начался его развал.

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