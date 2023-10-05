В Гродно заметили лису, которая гуляла по крыше кинотеатра

В Гродно заметили лису, которая гуляла по крыше кинотеатра2
- 5.10.2023, 18:51
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Необычное видео набирает популярность в TikTok.
Жительница Гродно опубликовала в TikTok необычное видео. На записи видно, как лиса разгуливает по крыше кинотеатра «Октябрь», пишет newgrodno.by.
Как лиса оказалась на крыше столь высокого строения — неизвестно. Местные жители сообщают, что рядом находится лесопарк Лососно, поэтому животное в поисках пищи могло прийти оттуда.
Рядом размещается гостиница «Гродно», которая сейчас закрыта на ремонт. Возможно, лиса воспользовалась какими-то строительными подмостками.