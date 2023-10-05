Байкера из Минска, который летом вышел из колонии, задержали по новому уголовному делу 5.10.2023, 19:19

Андрею Иванюшину вменяют три эпизода по одной статье.

Правозащитникам стало известно, что байкера Андрея Иванюшина снова задержали в начале августа. Ему вменяют три эпизода по ст. 342 УК за участие в акциях протеста.

Андрей — байкер из Минска. Первый раз его задержали 1 февраля 2021 года в рамках уголовного дела, возбужденного за инцидент, произошедший 19 сентября 2020 года возле ТЦ «Европа», когда неизвестные стали задерживать одного из мотоциклистов, а остальные начали его защищать. В результате Андрея обвинили в «насилии в отношении сотрудников милиции» (ст. 364 УК).

26 февраля 2021 года ему присудили 2,5 года колонии. Свой срок политзаключенный отбывал в шкловской колонии № 17. 2 июня 2023 года Андрей вышел на свободу, отбыв в заключении 2 года, 4 месяца и 1 день.

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