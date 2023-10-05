«Посетители поели на 1500 рублей и ушли, а заплатили официанты» 5.10.2023, 19:50

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Юрист объяснила, как этого избежать.

Эта неделя началась со странной истории: двое парней 22 и 23 лет поели в столичном кафе на 1000 рублей и ушли не оплатив счет. Сытых и забывчивых ребят нашли по отпечаткам пальцев на бокалах и тарелках с картошкой фри.

Пообщавшись с официантами некоторых минских заведений, Onliner выяснил, что ситуация, когда клиенты уходят не рассчитавшись, довольно частая. Но вот решается она не всегда вызовом милиции: кто-то распределяет счет гостей между сотрудниками ресторана, в каких-то случаях платит конкретный официант. Юрист Татьяна Ревинская объяснила, правомерно ли списывать ущерб от исчезнувших гостей на персонал.

В жизни Егора (имя изменено) был период, когда он работал официантом и с неоплаченными счетами ему приходилось сталкиваться не один раз. Самый запоминающийся случай — когда посетители вышли покурить и исчезли, предварительно поев на 1500 рублей.

— Это был столичный клуб, где цены далеко не детские. Иностранцы забронировали столик с предоплатой в 300 рублей. Прилично одетые, не пьяные. Как только они сели, я к ним подошел со стандартным приветствием и меню. Обслуживание, кухня, бар — все сработало как часы. Гости очень быстро вышли за рамки лимита, «погуляв» сверху еще на 1500 рублей. Так как это клуб, не всегда понимаешь, выходит посетитель покурить или просто уходит. Мы работали, а потом смотрим — их уже нет.

Началась паника, потому как 1500 рублей за вечер не отдать. Я давай звонить по номеру, на который был забронирован стол. Номер оказался промоутера, расспрашивал его, как найти этих ребят. И так всю смену, попутно обслуживая других клиентов. В итоге 8 утра, начальник и администратор на официантов уже криво смотрят, мол, возвращайте деньги или увольняем, а с учетом того, какие там были чаевые, — уходить никто не хотел.

Но коллектив именно официантов был сплочен как никогда. В итоге десять человек скинулись по 150 рублей. Вызывать милицию начальство не собиралось, видимо, понимали, что раз иностранцы, то утром уже будут далеко-далеко за Минском.

«Возложение ответственности по возмещению ущерба на коллектив и официанта незаконны»

Насколько такие действия руководства законны, рассказала юрист Татьяна Ревинская.

— Неоплата счета в заведении — это правонарушение, и за это предусмотрена ответственность (уголовная или административная — зависит от суммы). При таких действиях посетителя следует вызывать милицию, зафиксировав факт отказа от оплаты документально. Иначе кассу придется закрывать с минусом.

Отказ посетителя от оплаты следует расценивать как нарушение договора оказания услуг, который заключается между посетителем и заведением, но не между посетителем и официантом.

Из трудового законодательства и судебной практики следует, что наниматель при оплате труда работника не имеет права применять какие-либо штрафные санкции. Даже при наличии соответствующих оговорок в трудовом договоре или иных локальных документах это будет незаконно.

Материальная ответственность предусматривает возмещение работником причиненного нанимателю ущерба. Но привлечен может быть только тот работник, чьим противоправным действием (либо бездействием) причинен ущерб организации при выполнении им трудовых обязанностей.

Коллективная материальная ответственность является разновидностью полной материальной ответственности. Ее правовым основанием является письменный договор. Но такой бумаг не подписывал.

Поэтому возложение ответственности по возмещению ущерба на коллектив и официанта незаконны.

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