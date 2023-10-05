ВСУ истощают врага вдоль всей линии фронта в Украине 5.10.2023, 20:05

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В течение суток произошло 30 боевых столкновений.

Оперативная обстановка на востоке и юге Украины, где в течение суток произошло 30 боевых столкновений, остается сложной. Об этом говорится в вечерней сводке Генерального штаба ВСУ.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не выявлено.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, продолжает обстрелы населенных пунктов с территории РФ, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины. Враг нанес авиационный удар возле Грабовского Сумской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглось более 20 населенных пунктов, среди них Карповичи Черниговской области; Старая Гута, Гаврилова Слобода, Атинское, Степок, Грабовское Сумской области; Барановка, Гатище Харьковской области.

На Купянском направлении противник нанес авиационные удары вблизи Ивановки, Кисловки Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 15 населенных пунктов, в частности, Двуречная, Синковка, Петропавловка, Ивановка, Кисловка, Берестово Харьковской области.

На Лиманском направлении Силы обороны отразили 4 атаки врага в районе восточнее Макеевки Луганской области. Противник нанес авиационные удары недалеко от Белогоровки Луганской области и Спорного Донецкой области. От артиллерийских и минометных обстрелов пострадали более 10 населенных пунктов, в том числе Невское, Белогоровка Луганской области и Торское, Спорное, Раздолевка Донецкой области.

На Бахмутском направлении Силы обороны имели успех восточнее Андреевки Донецкой области. Противник безуспешно пытался восстановить утраченное положение в районе восточнее Дилиевки Донецкой области. Нанес авиационные удары возле Клещиевки и Иванополья Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались более 15 населенных пунктов, в частности, Васюковка, Орехово-Василовка, Богдановка, Предтечино, Дилиевка и Торецк Донецкой области.

На Авдеевском направлении Силы обороны отразили все атаки врага в районе Авдеевки Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглось более 10 населенных пунктов, среди них Бердичи, Степное, Авдеевка, Тоненькое, Северное, Первомайское Донецкой области.

На Марьинском направлении в течение суток Силы обороны успешно отразили более 10 атак врага в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области. Противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Марьинка, Новомихайловка, Парасковеевка. Под огнем оккупантов находилось около 10 населенных пунктов, в частности, Невельское, Александрополь, Красногоровка, Марьинка, Победа и Новомихайловка Донецкой области.

На Шахтерском направлении украинские защитники отразили атаки врага в районе населенных пунктов Золотая Нива и Водяное Донецкой области. Оккупанты нанесли авиационные удары вблизи Урожайного и Старомайорского Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов, среди которых Водяное, Угледар, Пречистовка, Урожайное, Старомайорское, Ровнополь Донецкой области.

На Запорожском направлении Силы обороны успешно отразили атаки врага в районе юго-восточнее Роботино Запорожской области. Оккупанты нанесли авиационные удары неподалеку от Новодаровки и Роботино Запорожской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 20 населенных пунктов, в частности, Левадное, Малиновка, Гуляйполе, Орехов, Новодаровка, Пятихатки Запорожской области.

На Херсонском направлении противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Берислав, Козацкое, Одрадокаменка, Николаевка Херсонской области. Вражеским артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов, среди которых Гавриловка, Красный Маяк, Ольговка, Понятовка, Херсон, Широкая Балка Херсонской области и Очаков Николаевской области.

Всего за сутки враг нанес 3 ракетных и 49 авиационных ударов, совершил 26 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. Также РФ атаковала Украину 29 ударными БпЛА типа "Shahed-136/131" с юго-восточного направления, 24 из которых были уничтожены противовоздушной обороной.

В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, наступательные (штурмовые) действия на Бахмутском направлении, наносят оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

В течение суток авиация Сил обороны нанесла 12 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 3 – по зенитно-ракетным комплексам противника. Подразделения ракетных войск поразили узел связи, зенитно-ракетный комплекс, тяжелую огнеметную систему, 3 артиллерийских средства и станцию РЭБ противника.

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