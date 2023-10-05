Пашинян закрылся от Путина Сергей Романов

5.10.2023, 20:18

3,640

Сергей Романов

У Запада на Кавказе появляется новый союзник.

Шатали, шатали да недовышатали. Кем Россия только не называла Пашиняна. Только за то, что тот констатировал, что былая зависимость Еревана от Москвы – стратегическая ошибка армянского руководства различных «созывов».

Бессменная пресс-алкаше российского МИД Мария Захарова в дипломатическом угаре даже вспомнила известную поговорку о танцоре и его тестикулах. Хамство зашкаливало.

И это в сторону союзника по ОДКБ. Которого данный военный альянс, эдакое НАТО для бедных, в котором доминирует Россия, вообще никак не смог защитить в карабахском конфликте.

Решение Пашиняна искать новых союзников еще никогда не было столь органичным. Под вопли и бойкот пророссийской оппозиции Армения в лице парламентских представителей народа ратифицирует римский статут, закрывая двери в страну «союзничку» Путину.

Хотя и оппозиционеры не скрывают своего разочарования как Пашиняном, так и Россией.

«Рот» Путина Песков даже надеется, что несмотря ни на что, его шефу не придется отменять визит в Ереван.

И, опять же, в Кремле назвали Армению союзником, хотя активно ведется торг с другой стороной – союзницей Азербайджана Турцией. Турецкого президента Эрдогана никак нельзя исключать из уравнения.

Но Путин – тот еще геостратег, который своими руками и вторжением в Украину поспособствовал расширению НАТО.

Своим бахвальством он подставил под ордер Гааги и себя, и детскую омбудсменшу Марию Львову-Белову. И ладно, зависимая от него чиновница. Из-за признания в депортации украинских детей президент самой большой страны в мире – теперь в этом самом мире личность неруководаваемая. Лидеры стран Глобального Юга, которые подписали Римский статут, пытаются обойти обязательства по потенциальному задержанию Путина, но результат налицо.

Визит в ЮАР уже отменен, тепер под веской угрозой вояж в Армению, когда бы он ни состоялся.

Реакция уже упомянутого Пескова на уже принятое решение о ратификации Статута варьируется определениями от «некорректного» до «враждебного». Если чего, во внешнеполитическом ведомстве аллегорий и старых анекдотов добавят.

А Армения все активнее вырывается с орбиты России. В дипломатической, в оборонной и во многих других сферах.

Уже достигнуты соглашения с французами по экспорту оружия. Будет заменять российский хлам. Россия, о чем сообщали правительстве Армении, «оружейные» обязательства не выполняет. Миротворческие, как мы убедились на примере войны в Карабахе – тоже.

Российский военный контингент в Карабахе лишь молчаливо наблюдал, пока азербайджанская армия проводила свою «спецоперацию». Путин даже не брал трубки от Пашиняна. Российские госпропагандисты армянского происхождения кляли историческую родину на чем свет стоит.

Очевидно, у Запада на Кавказе появляется новый союзник. И это сотрудничество будет эффективным и взаимовыгодным. Не чета российским «миротворцам» в военной форме и без. Которые только то и умеют, что хамить. Но никак не защитят по своим союзническим обязательствам. Просто тихо посмотрят и уйдут, как российские «миротворцы».

Сергей Романов, политический обозреватель, planeta.press

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».