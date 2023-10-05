Свитан: Украинский Генштаб обыгрывает российский, просчитывая на месяцы вперед 5.10.2023, 20:22

Роман Свитан

В этом ему помогает новейшее оружие.

У России есть свой подход к ведению боевых действий, который одинаково решает все проблемы на фронте. В то же время, украинские командиры гораздо креативнее российских, в чем им существенно помогает современное вооружение.

Военный эксперт, летчик-инструктор, полковник ВСУ в запасе Роман Свитан в оперативной сводке для «24 Канала» отметил, что украинский Генштаб работает на опережение.

Какая тактика России на фронте

Свитан отметил, что у россиян старый «совковый» подход – с помощью большого количества живой силы продавливать линию фронта либо удерживать ее, несмотря на потери.

По его словам, у противника просто нет другого варианта, поскольку практически все вооружение у него из прошлого тысячелетия. Поэтому парадигма ведения боевых действий практически такая же.

Украинские же командиры, подчеркнул он, в этом смысле гораздо более креативны. Так, есть много механизмов, как малыми силами выполнять боевую задачу. У ВСУ много новейших вооружений, которые расширяют горизонт возможностей для креативных подходов.

- Поэтому наш Генштаб работает на опережение, просчитывает российский, – заметил полковник запаса.

Ведь, добавил он, все проблемы на фронте оккупанты решают одинаково – благодаря большому количеству личного состава. В частности, не сформированную 25 армию Россия бросила в бой, пытаясь удержать определенные направления. Поэтому россиян не сложно обыграть, они просчитываются на несколько месяцев вперед.

Россия перебрасывает корабли Черноморского флота

Полковник запаса также прокомментировал информацию, что после ударов по Крыму Россия перебрасывает корабли Черноморского флота из временного оккупированного Севастополя в Новороссийск.

По его мнению, Кремль мог выполнить это же действие, не захватывая Крым и выведя свой флот оттуда до 2017 года. Сейчас же он делает это, понеся большие потери. Ведь с 2022 года мы начали уничтожение Черноморского флота.

- В 2024 году весь флот мы затопим. Pоссияне просто его потеряют, – подчеркнул Свитан.

Военный эксперт считает, что пока последний российский корабль не будет затоплен, где бы он ни стоял, – украинские спецслужбы не остановятся. Это уже необратимый процесс, его не остановить.

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