Белорусский валютных рынок ждут новые потрясения 1 5.10.2023, 20:33

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С начала года белорусский рубль уже обесценился к доллару на 22%.

Доллар демонстрирует в Беларуси превосходную форму и растет четыре дня подряд. За это время американская валюта обновила три исторических рекорда.

Предыдущий максимум был достигнут в прошлогоднем марте на фоне экономического шока после российского вторжения в Украину. Тогда доллар стоил 3,3195 рубля. Сейчас – новый пик: за четыре дня американская валюта подорожала на 0,0525 рубля и теперь стоит 3,3376 рубля. С начала года белорусский рубль девальвировался к доллару на 22%.

Евро также растет, однако пока прошлогодний исторический максимум не преодолен. Тогда на пике он стоил 3,6670 рубля, сейчас – 3,5068. В этом году наивысший курс евро был зафиксирован в середине августа: 3,5753 рубля.

Старший научный сотрудник исследовательского центра BEROC Анастасия Лузгина пояснила «Белсату», что доллар в последние дни растет по отношению ко многим валютам:

«Американский регулятор, Федеральная резервная система, проводит жесткую денежно-кредитную политику, и доллар на мировом рынке хорошо себя чувствует. Он растет ко многим валютам сейчас».

Белорусский рубль очень сильно привязан к российскому и плюс-минус двинется тем же курсом.

«Более 50% объема торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже — в российских рублях, и естественно, что это сказывается на белорусском рубле. Это прямое действие внешнего валютного рынка, российского рубля. Если будет увеличиваться доля расчетов в российских рублях, соответственно, эта зависимость будет только возрастать. Мы, конечно, не копируем полностью, но повторяем динамику», – отметила экономист.

Лузгина констатировала, что российский рубль, который прицепом тянет за собой белорусский, сейчас не в лучшем состоянии, и у властей соседней страны не получается укрепить свою валюту.

«Давление на российский рубль сохраняется. Валюта не поступает вовремя в Россию или экспортеры ее даже не заводят в страну. Если российские власти не будут вводить каких-то дополнительных ограничений, то рубль может еще ослабнуть», – сказала эксперт, подчеркнув, что, скорее всего, какие-то меры все же будут, так как на носу президентские выборы в России.

При этом неожиданность на беллрусском валютном рынке может произойти и из-за внутренних факторов, отметила экономист центра BEROC. Здесь опасность несет отрицательное сальдо внешней торговли: Беларусь стала покупать больше импорта, чем продавать за границу.

«У нас ухудшается сальдо торгового баланса, и если эта тенденция будет сохраняться, то уже не внешние валютные рынки будут влиять, а именно внутренний. Есть риски снижения курса белорусского рубля по отношению ко всем валютам», – предупредила эксперт.

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