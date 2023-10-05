закрыть
5 октября 2023, четверг, 21:06
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Белорусский валютных рынок ждут новые потрясения

1
  • 5.10.2023, 20:33
  • 1,926
Белорусский валютных рынок ждут новые потрясения

С начала года белорусский рубль уже обесценился к доллару на 22%.

Доллар демонстрирует в Беларуси превосходную форму и растет четыре дня подряд. За это время американская валюта обновила три исторических рекорда.

Предыдущий максимум был достигнут в прошлогоднем марте на фоне экономического шока после российского вторжения в Украину. Тогда доллар стоил 3,3195 рубля. Сейчас – новый пик: за четыре дня американская валюта подорожала на 0,0525 рубля и теперь стоит 3,3376 рубля. С начала года белорусский рубль девальвировался к доллару на 22%.

Евро также растет, однако пока прошлогодний исторический максимум не преодолен. Тогда на пике он стоил 3,6670 рубля, сейчас – 3,5068. В этом году наивысший курс евро был зафиксирован в середине августа: 3,5753 рубля.

Старший научный сотрудник исследовательского центра BEROC Анастасия Лузгина пояснила «Белсату», что доллар в последние дни растет по отношению ко многим валютам:

«Американский регулятор, Федеральная резервная система, проводит жесткую денежно-кредитную политику, и доллар на мировом рынке хорошо себя чувствует. Он растет ко многим валютам сейчас».

Белорусский рубль очень сильно привязан к российскому и плюс-минус двинется тем же курсом.

«Более 50% объема торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже — в российских рублях, и естественно, что это сказывается на белорусском рубле. Это прямое действие внешнего валютного рынка, российского рубля. Если будет увеличиваться доля расчетов в российских рублях, соответственно, эта зависимость будет только возрастать. Мы, конечно, не копируем полностью, но повторяем динамику», – отметила экономист.

Лузгина констатировала, что российский рубль, который прицепом тянет за собой белорусский, сейчас не в лучшем состоянии, и у властей соседней страны не получается укрепить свою валюту.

«Давление на российский рубль сохраняется. Валюта не поступает вовремя в Россию или экспортеры ее даже не заводят в страну. Если российские власти не будут вводить каких-то дополнительных ограничений, то рубль может еще ослабнуть», – сказала эксперт, подчеркнув, что, скорее всего, какие-то меры все же будут, так как на носу президентские выборы в России.

При этом неожиданность на беллрусском валютном рынке может произойти и из-за внутренних факторов, отметила экономист центра BEROC. Здесь опасность несет отрицательное сальдо внешней торговли: Беларусь стала покупать больше импорта, чем продавать за границу.

«У нас ухудшается сальдо торгового баланса, и если эта тенденция будет сохраняться, то уже не внешние валютные рынки будут влиять, а именно внутренний. Есть риски снижения курса белорусского рубля по отношению ко всем валютам», – предупредила эксперт.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Почему Беларусь должна стать членом НАТО?
Почему Беларусь должна стать членом НАТО? Дмитрий Бондаренко
Последняя декорация Кремля рухнула
Последняя декорация Кремля рухнула Виталий Портников
Путина внезапно подкосило
Путина внезапно подкосило Леонид Невзлин
Все равно догонят
Все равно догонят Ирина Халип