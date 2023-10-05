«Если заряжаться у родителей в деревне, то выходит меньше 2 рублей на 100 километров» 2 5.10.2023, 20:49

Водители рассказали о плюсах и минусах электрокаров.

В Беларуси на электрокары уже не смотрят как на диковинку — на дорогах их становится все больше. Предложений на рынке о продаже такого транспорта хватает: можно выбрать новое авто премиального бренда, а есть и более дешевые варианты с пробегом. «Зеркало» узнало у владельцев электромобилей, во сколько им обошлась покупка машины и в какие суммы выливается содержание.

«Единственный минус в машине — ее возраст»

Семья Алексея (имена героев материала изменены) живет за Минском, но супругам надо ежедневно бывать в столице — возить в школу и забирать с уроков детей.

— Раньше мы пользовались внедорожником, подсчитали, что только для отвоза-привоза детей на топливо уходило минимум 200 долларов в месяц (около 667 рублей по курсу Нацбанка на 5 октября. — Прим. ред.), а если покрутиться еще по магазинам, отвозить детей на кружки, то потратим еще 200 долларов. Года три назад задумались о том, что надо бы сменить машину на электромобиль, — вспоминает Алексей.

Покупать «электричку», которая в Беларуси тогда была еще редкостью и экзотикой, автомобилист не опасался, считая, что любая машина может сломаться или с ней что-то может пойти не так. Правда, был страх, что батарея электрокара разрядится и машина остановится прямо посреди трассы. Но этот вопрос закрыли выбором «правильной» модели — BMW i3. При этом Tesla пара не рассматривала — не потянули бы ее финансово.

— BMW i3 имеет удлинитель хода, он во время движения подзаряжает батарею с помощью генератора, который крутит небольшой бензиновый двигатель. Благодаря этому можно проехать больше 100 км с разряженной батареей, — объяснил мужчина.

Семья продала внедорожник почти за 20 000 долларов (около 66,7 тыс. рублей) и около года назад практически за эту же сумму, без кредита, купила электромобиль. Специалист все проверил, поменял технические жидкости и масла (следующий раз их надо менять через два года), после чего Алексей начал пользоваться новой машиной.

— Электромобиль оказался очень маневренным, он небольшой по габаритам и занимает мало места. Можно заряжать его на станции или дома (нам это удобно, потому что живем в частном доме). По сравнению с авто на топливе он экономичнее в четыре раза. Ежедневная полная зарядка (на 110−120 км) стоит около 5 рублей.

Хозяева заряжают электричку от обычной розетки с заземлением, для этого они купили переходник. Отдельный счетчик для электромобиля ставить нет необходимости.

За год электрокар Алексея ни разу не ломался. Правда, один раз треснуло лобовое стекло — на трассе в него прилетел камень. Оказалось, что если менять стекло на оригинальное, то оно обойдется дорого, поэтому остановились на китайском аналоге. Его покупка с установкой обошлась примерно в 600 рублей. Еще один раз на панели загорелся знак, что надо проверить давление в шинах, оказалось, что в колесе был прокол.

— Единственный минус в машине — ее возраст, ей шесть, и запас хода 250 км, в новых он больше. Но мы все равно очень довольны. Так что эту машину буду менять только на электрическую.

К недостаткам при использовании электрокара, на которые он повлиять не может, Алексей отнес инфраструктуру для такого транспорта.

— Зарядных станций недостаточно, особенно за городом, это можно увидеть, лишь взглянув на карту дорог. И чем дальше от столицы, тем их меньше. Поэтому на большие расстояния мы выезжаем пока на бензиновом авто.

«Еще была надежда, что раз у нас станция, то стоимость зарядки будет дешевле»

Несколько лет назад Андрея прокатил на электромобиле друг. Тогда мужчина очень впечатлился комфортностью машины, ощущениями от поездки и решил, что тоже приобретет себе «электричку». Он прочитал много сведений о таком транспорте и решил купить Tesla.

— Сперва я намеревался приобрести машину на автоаукционе в США, но в Беларуси начались проблемы с границами, покупку пришлось отложить. Этой весной я увидел, что у нас на рынке много предложений по продаже электромобилей, а разница в цене по сравнению с американской не такая уж значительная. К тому же не надо ждать несколько месяцев, пока машину доставят в страну, — вспоминает Андрей.

В результате мужчина остановился на Tesla Model X 2018 года выпуска за 47 000 долларов (около 156,6 тысячи рублей). Для ее покупки он продал один из двух своих бензиновых автомобилей и добавил накопления, которые у него были.

— Мне не надо было вкладываться в обслуживание машины, она была полностью подготовлена. Почти за полгода эксплуатации электрокара в нем ничего не ломалось. Единственное, я где-то задел бампер и обращался в сервис, чтобы его поставили на место. За это заплатил 70 долларов (233 рубля). Вообще, Tesla обслуживать недешево. Например, замену масла надо делать после 50 000 км пробега, это обойдется в 400 долларов (около 1330 рублей).

Андрей подсчитал, что ежедневная эксплуатация Tesla обходится дешевле, чем авто с бензиновым двигателем. Владельцам не надо платить ежегодный транспортный налог, а зарядка по деньгам выгоднее, чем заправка топливом. К примеру, недавно он ездил из Минска в Гродно и обратно, зарядка двигателя на дорогу в 600 км обошлась примерно в 30 рублей.

Водитель заряжает свой автомобиль на даче. Полного заряда батареи хватает на 450 км пробега. Недавно Андрей хотел провести в дом специальный кабель, чтобы можно было быстрее заряжать батарею, но сделать это ему не разрешили, мол, не выдержит местная линия электропередачи. Андрей все равно заменил электрооборудование, но кабель выбрал попроще.

— У нас же своя АЭС есть, давно ее строят, запускали уже, так надо ж было все оборудование менять под нее. Еще была надежда, что раз у нас станция, то стоимость зарядки будет дешевле, однако тарифы не снижаются.

Также Андрей отметил, что в Минске электрозаправок хватает, но зарядка там выходит дороже, чем дома. А вот за городом, по его мнению, заправочных станций мало, даже на международной трассе М1. Мужчина говорит, что недостаток инфраструктуры для электрокаров не позволяет пользоваться этим транспортом комфортно, особенно при поездках на дальние расстояния.

— В городе электрокаром пользоваться удобно. Например, парковаться можно бесплатно, даже в центре, где заезд под шлагбаум. Недавно я стоял в районе Верхнего города, на Зыбицкой, там этот бонус работает. Также можно ездить по первой полосе, предназначенной для общественного транспорта.

Автомобилист не сожалеет о покупке электрокара, но отмечает, что пока отказаться полностью от второй машины на бензине он не может, она нужна для подстраховки. Мужчина говорит, что полностью сможет перейти на «электрички» только в том случае, если заряда батареи хватит на несколько тысяч километров пути или будет создано больше электрозаправочных станций.

«У кого частный дом — это вообще халява и удобство»

Около двух с половиной лет назад Юрий продал два авто с двигателями, работающими на топливе, и купил в США битую Tesla Model Y 2020 года выпуска. Электрокар обошелся ему в 40 000 долларов (около 133,3 тысячи рублей на сегодня), также деньги еще были потрачены на запчасти и ремонт.

— За два года наездил чуть больше 50 000 км, обслуживание составило 0 рублей. Кстати, если нужна будет станция по ремонту, то в Минске с этим проблем нет. Подвеску на любом СТО обслужат, программное обеспечение и более сложный ремонт по электрике сделают на спецсервисах по Tesla. Но что там обслуживать первые 30 000−50 000 км пробега? Разве что фильтр салона заменить.

Юрий отметил, что электрокаром он доволен. Даже зимой, когда температура воздуха на улице опускалась до -15°C, с машиной не было никаких проблем. Причем по сравнению с авто на топливе печка «греется моментально».

— Правда, чуть выше расход, когда батарея еще холодная. Но если далеко ехать, то заезжаешь на заправку, пока кофе выпил, батарея прогрелась — и помчал дальше смело, как летом. Еще б разрешили по трассам скорость побольше, километров на 20−30, так вообще было бы супер и для государства плюс: больше скорость, больше расход, а соответственно, выше потребление и продажа энергии.

Когда мороз сильный (это в прошлые годы бывало всего пару раз зиму), то Юрий пересаживается на такси, бережет батарею.

Хозяин заряжает электрокар на заправках «Маланка», их количество Юрия устраивает. Он отметил, что даже на трассах через каждые 150 км стоит зарядная станция. Правда, ему хочется, чтобы они были более мощные.

— Все время я заряжался по цене 0,49 рубля за 1 кВ•ч, хотя раньше было дешевле. Выходит 9,33 рубля за 100 км. Если заряжаться у родителей в деревне, то выходит меньше 2 рублей на 100 км. Так что тем, у кого частный дом, — это вообще халява и удобство: приехал домой и, как телефон на ночь, поставил тачку на зарядку.

Юрий говорит, что с годами батарея электрокара изнашивается, как и в телефонах, зарядки становится хватать на меньшее расстояние. Но это его не пугает.

— Однозначно электрокары надо покупать. Но если брать битую, то смотреть, чтобы не была нарушена геометрия кузова, не гнаться за дешевыми восстановленными и собранными на заклепки. Это в будущем чревато попаданием на дорогие ремонты.

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