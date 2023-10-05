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Сколько белорусы будут платить за «коммуналку» этой зимой?

  • 5.10.2023, 21:01
Сколько белорусы будут платить за «коммуналку» этой зимой?

Цифры уже подсчитаны.

Тарифы на коммунальные услуги периодически повышаются. Сначала привязка была к доллару (рост не больше $5 в эквиваленте в год), а с лета этого года — к базовой величине (максимум — 0,5 базовой). Вот и 1 июня «ставки» на тепловую энергию были скорректированы.

Как это повлияет на жировки и насколько тяжелые платежки придут в наши ящики уже совсем скоро, БелТА рассказал заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Андрей Ромашко.

По его слова, в стране якобы действует порог ежегодного повышения стоимости тарифов на ЖКУ — это половина одной базовой величины в год.

«С учетом повышения стоимости на тепловую энергию, которая увеличилась с 1 июня, цена за ЖКУ, включая отопление, в стандартной двухкомнатной квартире площадью 48 кв. м с двумя проживающими гражданами будет составлять около 153 рублей. В прошлом году эта сумма была примерно равна 140 рублям», — рассказал замминистра.

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