На Харьковщине завершили спасательные работы: что известно об ударе «Искандером» по селу Гроза 3 5.10.2023, 21:14

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В результате обстрела погиб 51 человек.

В четверг, 5 октября, днем Россия ударила по кафе-магазину в селе Гроза Купянского района Харьковской области. Там было много гражданских, известно о более 50 погибших, сообщает «24 канал».

По информации СМИ, в кафе в селе Гроза на Харьковщине как раз проходил поминальный обед, так что в одном месте собралось много людей.

Пресс-секретарь Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко сообщил, что во время удара России по селу Гроза в Харьковской области в кафе поминали военного. Впрочем, на поминках были только гражданские – половина села.

Владимир Тимошко, начальник ГУНП в Харьковской области, также отметил, что на момент удара в магазине-кафе не было ни одного военного. Ракета попала в помещение, где поминали похороненного жителя села.

Свидетель обстрела Александр, у которого погибли брат, невестка и мама во время атаки, рассказал, что поминали местного военного. Мужчина погиб еще в начале полномасштабного вторжения России, а 5 октября его перезахоронили в родном селе – раньше не могли этого сделать из-за оккупации.

Сколько людей погибло

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов предполагал, что под завалами могут быть еще люди, среди них – двухлетний ребенок. Но в ГСЧС заявили, что по состоянию на 19:50 в селе Гроза Купянского района аварийно-спасательные работы завершены. В результате обстрела погиб 51 человек (в том числе 6-летний мальчик), пострадало 6. Раненые в больнице в очень тяжелом состоянии, медики их оперируют.

Здание кафе полностью разрушено, повреждены и соседние дома. На месте создан штаб, который будет оперативно устранять последствия обстрелов.

Чтобы идентифицировать погибших, будет проведена ДНК-экспертиза. Из-за трагедии в селе Гроза на Харьковщине три дня будет траур – с 6 по 8 октября.

Президент Украины Владимир Зеленскийназвал обстрел показательно жестоким российским преступлением и совершенно осознанным терактом. Он призвал остановить государство-агрессора, усилив против него санкции.

- Все, кто помогает России обходить санкции, преступники. Все, кто поддерживает Россию до сих пор, поддерживает зло. Этот и подобные теракты нужны России только для одного: сделать свою геноцидную агрессию новой нормой для всего мира. И я благодарю каждого лидера, каждый народ, который поддерживает нас в защите жизни! – высказался Зеленский.

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