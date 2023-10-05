Под Ригой задержали 23 мигрантов, которые пришли в Латвию с территории Беларуси 5 5.10.2023, 21:25

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Их обнаружили лесники.

В лесу под Ригой задержали 23 мигрантов, попавших в Латвию с территории Беларуси, сообщает телеграм-канал «Позiрк» со ссылкой на латвийские СМИ.

Как выяснили пограничники, это граждане Индии и Эритреи. Их поместили в центр содержания мигрантов в Даугавпилсе. Сообщается, что группу мужчин примерно в 300 км от границы с Беларусью нашли латвийские лесники.

За минувшие сутки, 4 октября, латвийские пограничники пресекли 73 попытки нелегального перехода границы с Беларусью (с начала года таких случаев зарегистрировано 10 574).

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