Как белорусам вырастить огурцы на подоконнике 1 5.10.2023, 21:28

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Нужно поливать их специальным раствором каждые две недели.

Люди привыкли, что огурцы мы обычно собираем с грядки с июля по сентябрь. Этот овощ не только полезный, вкусный, но еще и низкокалорийный. Неудивительно, что очень многие скучают по домашним свежим огурцам зимой и ждут теплого сезона. Но выход есть – вырастить огурцы прямо на подоконнике. Не знаете как? Тelegraf.news узнал главные секреты.

Если вы скучаете по огурцам зимой, не стоит расстраиваться. Вопреки разной информации, выращивать их на своем подоконнике круглый год не так уж и сложно. Требуется соблюдать несколько правил, благодаря которым они вырастут большими и вкусными.

Какой сорт выбрать?

Выращивание огурцов на подоконнике вне сезона может показаться достаточно трудным занятием. Но следует только приложить некоторые усилия для того, чтобы потом наслаждаться вкусным урожаем даже зимой.

Вам следует приобрести правильные семена, поскольку не все сорта подходят для зимнего выращивания. Нужно выбирать те, которые в первую очередь устойчивы к болезням и являются партенокарпическими (это такое растение, которое завязывает плоды без опыления). Кроме того, нужно покупать те сорта, которым не нужно большое количество солнца.

Можете присмотреться к этим: Балконный F1, Балконный Хрустик F1, Балконное чудо F1, Городской огурчик F1, Домашнее чудо F1, Онежский F1, Гибрид Буян F1, Гибрид Муравей F1, Скороспелый гибрид Маша F1, сорт с говорящим названием Чудо на окошке F1.

Какое место подойдет?

Место для огурцов, выращенных в несезон, должно быть максимально солнечным. Хотя подойдет слегка затененное, и защищенное от ветра и сквозняков место. Поскольку дни зимой короткие и обычно темные, не забывайте дополнительно освещать огурцы специальным искусственным красным и синим светом, а также инфракрасным и ультрафиолетовым. С их помощью растение сможет осуществлять фотосинтез. Помните, что место, где будут расти огурцы, должно быть теплым, желательно с температурой от 20 до 24 градусов днем и от 18 до 20 градусов ночью.

Как ухаживать за огурцами зимой?

Почва для огурцов должна быть плодородной, водопроницаемой, легкой, кислотностью до 6.8 рН. Грунт можно купить готовый или самостоятельно подготовить субстрат. Также вам следует регулярно опрыскивать листья огурцов водой, а само растение поливать теплой водой, но только тогда, когда почва станет сухой. В противном случае их может поразить грибок. Но не ждите пересыхания!

Выбираем домашнее удобрение

Подкармливать огурцы нужно подходящими удобрениями каждые две недели. Следует делать это поскольку растения питаются полезными элементами из почвы, что со временем обедняет грунт. Ростки, испытывая недостаток в определенных веществах, начинают чахнуть несмотря на качественный уход.

Молодую развивающуюся культуру, еще не цветущую и не плодоносящую, нужно подкармливать азотом, кальцием и фосфором. Можно использовать мочевину. При формировании огурцов уже понадобятся подкормки с другим составом: магнием, калием и увеличенным количеством азота.

Также вы можете использовать для удобрения остатки с кухни. Кофейная гуща идеальна, ее следует смешать с верхним слоем почвы. Смесь пищевой соды и куркумы также подойдет. Налейте в банку пол-литра кипяченой воды, добавьте 1 чайную ложку куркумы и 1 столовую ложку пищевой соды. Тщательно перемешайте, оставьте на 2 часа и окончательно разведите в 3 литрах кипяченой воды.

Теперь вы знаете, что огурцы не так уж и сложно вырастить зимой на подоконнике. Нужно проявить только чуточку терпения и приложить для этого немного труда.

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