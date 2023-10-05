Как изменились цены на один и тот же набор товаров в белорусской торговой сети 5.10.2023, 22:02

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Белстат поймали на лжи.

Прошел без малого год с того момента, как власти взялись «жестко регулировать» цены в надежде обуздать инфляцию. «Зеркало» посмотрело, как за это время изменились цены на одни и те же товары в одной из крупных торговых сетей страны.

По данным Белстата, в августе годовая инфляция якобы составила 2,3%. В то же время белорусы, приходя в магазин, нередко удивляются: где же та низкая инфляция, если цены на разные товары растут.

Удивляет, что за год самая дешевая белорусская соль выросла в цене на 24%. При этом, например, не сильно изменилась стоимость некоторых видов сыров и сливочного масла.

Из всех товаров, которые журналисты сравнили, больше всего вырос в цене имбирь — ровно в два раза. Более того, в десятке «лидеров» оказались в основном овощи и фрукты. Так, чеснок вырос в цене более чем на 82%, лук — на 68%, гранат — почти на 83%. В то же время бананы в конкретном магазине стали дешевле на 3%.

Заметно выросли в цене некоторые виды детского питания. Пять товаров из этой категории, цены на которые журнаоисты сверили, в среднем подорожали на 15,2%. Учитывая, что такое питание и без того недешевое, этот рост может заметно бить по кошельку родителей.

Средняя цена на сравниваемые стиральные порошки и несколько видов шампуней увеличилась на 13,6%.

Из 47 товаров, которые журналисты сравнили, подешевели только восемь. Среди них огурцы (на 51%), один вид гречки (на 41%), макароны из Казахстана (на 53,5%).

Средний чек на те товары, которые привели в нашем материале, вырос почти на 15%. Стоит отметить, что рост цен на товары в конкретном магазине не отражает картину по инфляции в целом. Дело в том, что наша личная инфляция отличается от той, которую считает Белстат, если набор покупаемых нами товаров не совпадает на 100% с теми, которые анализирует эта структура.

Однако изменение цен на одни и те же продукты в одном и том же магазине подтверждает, что даже при «жестком регулировании» цен остановить их рост невозможно (если это не полный запрет на изменение стоимости товаров в магазинах). Иначе это привело бы к дефициту.

Кстати, даже ограничение роста цен в той форме, которую избрали чиновники, привело к сужению разнообразия товаров. Условная гречка все еще есть в наличии, но если раньше покупатель мог выбирать, например, из 10−15 разных видов и производителей, то сейчас хорошо, если в наличии есть 5−6.

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