закрыть
5 октября 2023, четверг, 22:46
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Как изменились цены на один и тот же набор товаров в белорусской торговой сети

  • 5.10.2023, 22:02
  • 1,258
Как изменились цены на один и тот же набор товаров в белорусской торговой сети

Белстат поймали на лжи.

Прошел без малого год с того момента, как власти взялись «жестко регулировать» цены в надежде обуздать инфляцию. «Зеркало» посмотрело, как за это время изменились цены на одни и те же товары в одной из крупных торговых сетей страны.

По данным Белстата, в августе годовая инфляция якобы составила 2,3%. В то же время белорусы, приходя в магазин, нередко удивляются: где же та низкая инфляция, если цены на разные товары растут.

Удивляет, что за год самая дешевая белорусская соль выросла в цене на 24%. При этом, например, не сильно изменилась стоимость некоторых видов сыров и сливочного масла.

Из всех товаров, которые журналисты сравнили, больше всего вырос в цене имбирь — ровно в два раза. Более того, в десятке «лидеров» оказались в основном овощи и фрукты. Так, чеснок вырос в цене более чем на 82%, лук — на 68%, гранат — почти на 83%. В то же время бананы в конкретном магазине стали дешевле на 3%.

Заметно выросли в цене некоторые виды детского питания. Пять товаров из этой категории, цены на которые журнаоисты сверили, в среднем подорожали на 15,2%. Учитывая, что такое питание и без того недешевое, этот рост может заметно бить по кошельку родителей.

Средняя цена на сравниваемые стиральные порошки и несколько видов шампуней увеличилась на 13,6%.

Из 47 товаров, которые журналисты сравнили, подешевели только восемь. Среди них огурцы (на 51%), один вид гречки (на 41%), макароны из Казахстана (на 53,5%).

Средний чек на те товары, которые привели в нашем материале, вырос почти на 15%. Стоит отметить, что рост цен на товары в конкретном магазине не отражает картину по инфляции в целом. Дело в том, что наша личная инфляция отличается от той, которую считает Белстат, если набор покупаемых нами товаров не совпадает на 100% с теми, которые анализирует эта структура.

Однако изменение цен на одни и те же продукты в одном и том же магазине подтверждает, что даже при «жестком регулировании» цен остановить их рост невозможно (если это не полный запрет на изменение стоимости товаров в магазинах). Иначе это привело бы к дефициту.

Кстати, даже ограничение роста цен в той форме, которую избрали чиновники, привело к сужению разнообразия товаров. Условная гречка все еще есть в наличии, но если раньше покупатель мог выбирать, например, из 10−15 разных видов и производителей, то сейчас хорошо, если в наличии есть 5−6.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Почему Беларусь должна стать членом НАТО?
Почему Беларусь должна стать членом НАТО? Дмитрий Бондаренко
Последняя декорация Кремля рухнула
Последняя декорация Кремля рухнула Виталий Портников
Путина внезапно подкосило
Путина внезапно подкосило Леонид Невзлин
Все равно догонят
Все равно догонят Ирина Халип