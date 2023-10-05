«Старый рюкзак напоминает мне о маме» 5.10.2023, 22:22

Белорусы рассказали, что берут с собой в эмиграцию.

Читатели рассказали MOST о вещах, которые взяли с собой в эмиграцию, потому что не могли с ними расстаться. И потому что они напоминают о доме.

«Вспоминаю, как дедушка учил меня выстраивать экспозицию»

Анна (имя изменено) уезжала из Беларуси в спешке: времени на сборы было немного.

— Решение об эмиграции я приняла буквально одним днём. Пока покупала билеты на самолёт и прощалась с родственниками, времени на сбор вещей осталось совсем немного. Брала побольше одежды, чтобы в новой стране не пришлось тратиться на гардероб. Свои дневники, бумажные письма, памятные вещицы из детства оставила в Беларуси, так как места в багаже для них не хватало. Единственное, что я взяла с собой, — плёночный фотоаппарат «Зенит» и полароид.

«Зенит» достался Анне от дедушки. Тот в своё время увлекался фотографией и до сегодняшнего дня хранит советские фотоаппараты. Анна получила «Зенит» будучи ещё подростком, объехала с ним многие страны.

— Этот «Зенит» я таскала с собой повсюду: брала его в поездки по Литве и Германии. На него же фотографировала свою первую любовь и друзей. Ну, и конечно, он связывает меня с дедушкой: беру фотоаппарат в руки и сразу вспоминаю, как дедушка учил меня выстраивать экспозицию, ловить правильный свет и даже дышать во время работы затвора.

Полароид Анна купила со своей студенческой стипендии. Долго планировала покупку, ведь для студентки это была существенная трата.

— Купила и не пожалела. Вначале картриджи для полароида стоили не так уж и дорого, так что мгновенные фото я делала регулярно. Позже цены поднялись, и я стала внимательнее выбирать моменты, которые хотела бы запечатлеть. Брала полароид на все дни рождения друзей и близких. Я не могла оставить его в Беларуси, потому что верю, что в Польше меня ждёт множество счастливых мгновений, которые нужно будет сфотографировать.

«Рюкзак порвался, но это напоминание о том, что близкие меня любят»

Покидая Беларусь, Максим (имя изменено) взял с собой старый рюкзак, подаренный мамой, а также боксёрские перчатки.

— Рюкзак уже порвался и молния не застёгивается — поэтому я им не пользуюсь, он висит у меня в шкафу. Но не забрать его я попросту не мог: мама купила мне этот рюкзак лет шесть назад, когда отдыхала в Болгарии.

Максим очень ценит вещь, потому что знает: мама покупала рюкзак, думая о сыне, специально выбирала дизайн, который понравился бы Максиму.

— Для меня это связь с мамой и напоминание о том, что близкие меня любят.

Боксёрские перчатки молодой человек приобрёл незадолго до отъезда, поэтому применить их на деле пока не успел.

— Я увлекаюсь боями: слежу за новостями от UFC и сам какое-то время ходил на бокс. Купил перчатки, потому что планировал вернуться к тренировкам, но тут пришлось эмигрировать. По-хорошему их стоило бы оставить дома — они занимают много места и перевозить их в небольшой сумке было не очень удобно.

И всё же Максим забрал перчатки с собой — молодой человек уверен, что в Польше ему удастся найти единомышленников, с которыми он вместе сможет ходить на тренировки.

— Как ни странно, перчатки напоминают мне о доме и о хобби в Беларуси, — делится Максим.

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