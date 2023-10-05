Украинские нацгвардейцы показали работу дронов по оккупантам
- 5.10.2023, 22:25
Уничтожены танки и не только.
Бойцы Национальной гвардии Украины с помощью дрона ликвидировали более шести единиц техники РФ и группу оккупантов. Об этом сообщил глава Министерства внутренних дел Украины Игорь Клименко.
По данным украинского министра, бойцы бригады «Азов» с помощью FPV-дронов уничтожили:
- 3 вражеских танка,
- комплекс дальнего визуального наблюдения «Муром-П»,
- РЭБ,
- вышку связи,
- бронированный автомобиль,
- несколько единиц техники.
Кроме этого, Клименко сообщил, что бойцы Нацгвардии ликвидировали группу российских оккупантов.
Отметим, что «Муром» - это устройство для дальнего визуального наблюдения, автономно выглядящее живую силу и технику.
Он оснащен оптической камерой с зумом, которая различает человека на расстоянии до 10 км, а также тепловизором, который обнаруживает автомобиль за 8 км, а людей за 4 км.