Украинские нацгвардейцы показали работу дронов по оккупантам 5.10.2023, 22:25

Уничтожены танки и не только.

Бойцы Национальной гвардии Украины с помощью дрона ликвидировали более шести единиц техники РФ и группу оккупантов. Об этом сообщил глава Министерства внутренних дел Украины Игорь Клименко.

По данным украинского министра, бойцы бригады «Азов» с помощью FPV-дронов уничтожили:

- 3 вражеских танка,

- комплекс дальнего визуального наблюдения «Муром-П»,

- РЭБ,

- вышку связи,

- бронированный автомобиль,

- несколько единиц техники.

Кроме этого, Клименко сообщил, что бойцы Нацгвардии ликвидировали группу российских оккупантов.

Отметим, что «Муром» - это устройство для дальнего визуального наблюдения, автономно выглядящее живую силу и технику.

Он оснащен оптической камерой с зумом, которая различает человека на расстоянии до 10 км, а также тепловизором, который обнаруживает автомобиль за 8 км, а людей за 4 км.

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