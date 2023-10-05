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Минздрав Беларуси поменял правила работы частных стоматологов

  • 5.10.2023, 22:33
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Минздрав Беларуси поменял правила работы частных стоматологов

Что нового с 1 ноября?

Министерство здравоохранения Беларуси 5 октября разъяснило, как именно будет реализовано госрегулирование тарифов на стоматологические услуги, которое по решению «правительства» вводится с 1 ноября 2023 года. С этой даты клиники не смогут самостоятельно устанавливать нормы времени и нормы расхода материалов на новые платные услуги.

Новое постановление ведомства, вносящее изменения в предыдущие документы, регламентирующие деятельность как государственных, так и частных стоматологий, 5 октября появилось на Национальном правовом интернет-портале. Для того, чтобы у специалистов стоматологической сферы не возникло разночтений, Минздрав дал официальные разъяснения.

Как пояснили в Минздраве, ведомство привело в соответствие нормы Инструкции о порядке установления и применения тарифов на платные медицинские услуги. Это потребовалось после того, как совет министров Беларуси дополнительно ввел госрегулирование тарифов на ещё на три вида стоматологических услуг — терапевтические, хирургические и ортодонтические.

Теперь и на эти виды платных стоматологических услуг клиники не смогут устанавливать нормы времени и нормы расхода материалов по собственному усмотрению, а с 1 ноября обязаны будут придерживаться норм, установленных Министерством здравоохранения. Таким образом, ведомство с этого дня будет определять нормы для следующих видов стоматологических услуг:

- терапевтические,

- хирургические,

- ортодонтические,

- ортопедические,

- зуботехнические.

«Установление норм времени и норм расхода материалов на новые платные стоматологические услуги будет осуществляться путем внесения изменений в постановление Минздрава от 7 июля 2023 г. № 109 «О нормах времени и расхода материалов на платные медицинские услуги по стоматологии»», — пояснили в ведомстве.

Порядок установления этих норм в ведомстве пообещали определить дополнительно.

Напомним, по новым нормам Минздрава на некоторые стандартные медицинские манипуляции белорусским стоматологам теперь отводится в два и даже три раза меньше времени, чем раньше. В июле этого года министерство обновило нормы по всем позициям платных медицинских услуг — предыдущие были установлены 12 лет назад.

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