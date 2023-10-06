Исправляющая чужие плохие стрижки барбер из Минска стала звездой TikTok 6.10.2023, 2:13

Ее видео собирают миллионы просмотров.

В Минске Настя работает барбером полтора года, и в последнее время ей часто попадаются клиенты, чьи стрижки нуждаются в немедленном исправлении. Процесс превращения чужого «косяка» в конфетку она решила снимать на телефон и выкладывать в TikTok. Внезапно это сделало ее известной, отмечает «Онлайнер».

Самый популярный ролик — исправление милой, но не очень ровной и правильной прически мальчика, которого до этого всегда стригла мама. Ролик набрал 2,7 миллиона просмотров. Мнения в комментариях разделились: кто-то хвалит новую прическу, а кто-то яростно отстаивает право парнишки на челку.

Вторая история про парня, которого друг постриг прямо на детской площадке и наградил проплешинами. Настя исправила и это. Результат — довольный паренек и 2,4 миллиона просмотров видео.

— Эти клиенты как будто сами меня находят. Скоро будет еще один ролик с исправлением. Вообще, первым был именно парень с прической «от друга». Он был таким открытым, с чувством юмора, и я решила записать видео. Популярности я такой не ожидала, конечно. Уже появляются клиенты «из Тиктока», что не может не радовать, — рассказала Настя.

Интересно, что непосредственным учителем и начальником Насти является мастер под ником Усатый Барбер, также нашумевший в TikTok. Ролики со стрижками минчанина с крайне занимательной формой усов регулярно собирают еще большие просмотры. Обычно исправление причесок — не его профиль. Но по чистому совпадению буквально вчера ему тоже попалась девочка, которая решила постричь себя самостоятельно. Получилось что-то в стиле солистки группы Die Antwoord. Вчерашний ролик с девочкой уже набрал сумасшедшие 4 миллиона за сутки и не собирается сбавлять обороты.

Кажется, минские барберы нащупали какой-то новый тренд и «хакнули» парикмахерский TikTok.

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