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Выиграно важное сражение: Украина оттесняет российский флот из Крыма

  • 6.10.2023, 4:07
Выиграно важное сражение: Украина оттесняет российский флот из Крыма

Украина сумела навязала свое развитие событий.

Россия после серьезных потерь, понесенных ее Черноморским флотом, пытается вывести большие корабли из Крыма в Новороссийск и даже в оккупированную Абхазию. Однако их отвод не будет означать уменьшения ракетных атак по Украине.

Руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко сказал «24 Каналу», что россияне прячут свои корабли из-за удачных операций, которые Украина проводит в Черном море.

Навязали собственную инициативу

При этом страна не имеет такого количества кораблей, подводных лодок и авиационные компоненты, которые есть у России в акватории Черного моря. Однако Украина сумела навязать свою инициативу и развитие событий, а также заставили врага отступать и перебрасывать свои корабли.

«Это еще не победа в войне, однако мы выиграли важную битву. Российское командование, увидев наши способности – а мы можем доставать и корабли, и подлодки, а также военную инфраструктуру на земле, – занервничало», – подчеркнул руководитель Центра военно-правовых исследований

Могут запускать ракеты и из Каспийского моря

Однако возможность запуска ракет по территории Украины с российских кораблей сохраняется даже когда они будут базироваться в Новороссийске или Абхазии. Это усложнит россиянам процесс запуска ракет, ведь им придется прокладывать новые дополнительные маршруты. Но это не препятствует их применению.

В то же время носители ракет «Калибр» размещены не только в Черном море. Они находятся на постоянном дежурстве в Каспийском море, а также в Средиземном. Однако, если запускать ракеты со Средиземного моря, они должны пролететь над территорией третьих стран – Турции, Болгарии или Румынии. Поэтому запуски оттуда исключены.

Даже нанесение ударов по Украине с Каспийского моря довольно сложно организовать, ведь очень велико расстояние и из-за этого возможны технические сбои.

«Однако сам факт того, что Украине удалось оттеснить российский флот из Черного моря, становится тенденцию, которая в дальнейшем может набирать обороты», – подчеркнул Александр Мусиенко.

Отметим, что россияне вывели из Севастополя во временно оккупированном Крыму 14 кораблей Черноморского флота и перебазировали их в Новороссийск, расположенный в Краснодарском крае. В частности, оккупанты перебросили на новое место фрегаты "Адмирал Эссен" и "Адмирал Макаров", три дизельные подлодки, пять больших десантных кораблей и несколько малых ракетных кораблей.

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