Испания передаст Украине шесть пусковых установок для ЗРК Hawk 6.10.2023, 5:15

В стране будут обучать украинских солдат.

Испания приняла решение передать Украине шесть пусковых установок для зенитно-ракетных комплексов Hawk по итогам переговоров главы правительства Педро Санчеса и президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщила пресс-служба испанского правительства, пишет La Moncloa.

Во время переговоров главы Украины и Испании обсудили текущую ситуацию на фронте, в связи с этим Санчес предложил Зеленскому новые системы противовоздушной обороны и борьбы с беспилотниками, а также соответствующее обучение для украинских солдат и оборудование для разминирования.

«По итогам сегодняшних переговоров с президентом Зеленским испанское правительство предоставит Украине шесть пусковых установок Hawk для борьбы с возможными российскими бомбардировками гражданских объектов и критической инфраструктуры, а также для защиты нового зернового коридора», – говорится в сообщении.

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