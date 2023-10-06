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Симоньян после прокола с идеей ядерного взрыва взялась за Армению и Одессу

  • 6.10.2023, 7:44
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Симоньян после прокола с идеей ядерного взрыва взялась за Армению и Одессу

Пропагандистка неожиданно вспомнила Грибоедова.

Рожденная в армянской семье российская пропагандистка Маргарита Симоньян причисляет себя к «титульной нации», считая других армян людьми второго сорта. Об этом она публично заявила 5 октября, передает dialog.ua.

Общаясь с президентом РФ Владимиром Путиным во время его очередного публичного выступления, пропагандистка заявила, что, если бы не Россия, армянского народа уже не было бы. Речь шла о событиях в Нагорном Карабахе.

«Все нормальные армяне прекрасно понимают, что Пашинян приведен к власти в свое время, чтобы «сдать» Карабах... Нормальные армяне понимают, что если бы не РФ, армянского народа не было бы. Как в начале XIX века, когда их спас Грибоедов», - заявила пропагандистка.

А Одессу снова назвала «русским городом». Глава Кремля ответил, что город «русский и немного еврейский».

Городской глава Одессы Геннадий Труханов уже отреагировал на очередные мечтания оккупантов.

«Именно вы сделали так, чтобы в каждом первом одессите была ненависть ко всему русскому. Одесса — это свободный украинский город, для которого словосочетание «русский город» — хуже любого другого оскорбления. Будьте уверены: там, наверху, вам уже вынесен приговор. Наши Вооруженные Силы приведут его в исполнение», - написал он в соцсетях.

Недавно Симоньян предложила взорвать ядерную бомбу в России, чтобы предотвратить налеты украинских беспилотников.

Однако в Госдуме России идею пропагандистки устроить ядерный апокалипсис в Сибири «на зло врагам» серьезно раскритиковали. После этого она начала писать доносы на людей, которым не понравилась ее идея устроить ядерный взрыв над Сибирью.

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