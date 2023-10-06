Путин опозорился сказочными цифрами по «потерям» ВСУ в бронетехнике 6.10.2023, 8:05

Глава РФ «вернул» украинской армии 16 тысяч бронемашин.

В Кремле, похоже, окончательно запутались в цифрах, которые там рисуют с постоянной периодичностью, описывая «потери» украинской армии на поле боя.

Так, российский президент Владимир Путин, выступая в четверг, 5 октября, на заседании клуба «Валдай» в Сочи, заявил, что потери Украины в бронетехнике за время контрнаступления якобы составили «1900 бронемашин различных модификаций».

Слова главы Кремля приводят российские пропагандистские СМИ.

При этом еще меньше месяца назад, 12 сентября, во время выступления на Восточном экономическом форуме он утверждал, что украинская армия якобы потеряла «почти 18 тысяч бронемашин».

Таким образом, озвученная Путиным сегодня цифра почти в 10 раз меньше той, которую он называл в сентябре.

Кроме того, Путин вскрыл ложь главы Роскосмоса Юрия Борисова, заявив, что Россия «фактически закончила работу над «Сарматом» (стратегическим ракетным комплексом) и в ближайшее время поставит его на боевое дежурство».

При этом 1 сентября Борисов утверждал, что «Сармат» якобы уже поставлен на боевое дежурство.

Среди других заявлений Путина обратим внимание на его комментарий относительно стремления Украины стать членом Евросоюза и НАТО.

Он заявил, что Кремль якобы «никогда не возражал в отношении планов Киева вступить в ЕС», но был против присоединения украинского государства к Североатлантическому альянсу.

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