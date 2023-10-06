В Гомеле снова задержали лидера группы Krumkač 6.10.2023, 8:11

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Артем Романов

Причина пока не известна.

Вчера, 5 октября, в Гомеле задержали лидера группы Krumkač Артема Романова, сообщает правозащитный центр «Весна».

Причина задержания пока не известна.

Напомним, Артема Романова уже задерживали в апреле этого года. Тогда на него и еще одного музыканта группы — Александра Кубышкина — составили административные протоколы по ч. 2 ст. 19.11 КоАП (Распространение информационной продукции, включенной в республиканский список экстремистских материалов) и присудили по 10 суток ареста.

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