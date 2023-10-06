закрыть
6 октября 2023, пятница, 9:30
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

В Гомеле снова задержали лидера группы Krumkač

  • 6.10.2023, 8:11
  • 1,970
В Гомеле снова задержали лидера группы Krumkač
Артем Романов

Причина пока не известна.

Вчера, 5 октября, в Гомеле задержали лидера группы Krumkač Артема Романова, сообщает правозащитный центр «Весна».

Причина задержания пока не известна.

Напомним, Артема Романова уже задерживали в апреле этого года. Тогда на него и еще одного музыканта группы — Александра Кубышкина — составили административные протоколы по ч. 2 ст. 19.11 КоАП (Распространение информационной продукции, включенной в республиканский список экстремистских материалов) и присудили по 10 суток ареста.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Почему Беларусь должна стать членом НАТО?
Почему Беларусь должна стать членом НАТО? Дмитрий Бондаренко
Последняя декорация Кремля рухнула
Последняя декорация Кремля рухнула Виталий Портников
Путина внезапно подкосило
Путина внезапно подкосило Леонид Невзлин
Все равно догонят
Все равно догонят Ирина Халип