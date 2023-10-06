Россияне подготовили «тактическое отступление» из Крыма 1 Иван Киричевский

6.10.2023, 8:23

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Что задумали оккупанты на полуострове?

В открытом доступе появились спутниковые снимки, из которых следует, что в период до 1 – 2 октября россияне забрали из временно оккупированного Севастополя все более или менее ценные и боеспособные корабли Черноморского флота. Среди них есть все носители «Калибров».

Россияне забирают свои суда

Если подробнее, то в том же Севастополе россияне оставили:

только один ракетный корабль «Бора» (под противокорабельные ракеты «Москит»),

один ракетный катер,

один противолодочный корабль проекта 1135,

одну субмарину проекта «Варшавянка» (похоже, та самая «Алроса», не выходит из ремонтов),

три больших десантных корабля,

некоторые суда снабжения.

Во временно оккупированную Феодосию россияне перевели один или два ракетных корвета под «Калибры», один патрульный корвет проекта 22160, один большой десантный корабль и два тральщика.

А вот в Новороссийск россияне и перевели самое боеспособное «ядро» Черноморского флота – два фрегата проекта 11356 под «Калибры», минимум один корвет под «Калибры», три субмарины проекта 636.6, три больших десантных корабля и несколько судов обеспечения.

Стратегический результат, который влечет за собой это «тактическое отступление» Черноморского флота России из временно оккупированного Севастополя, можно описать как неравноценный обмен.

Очевидно, что доставать корабли россиян во временно оккупированной Феодосии или Новороссийске будет сложнее, чем в Севастополе. Ну хотя бы потому, что туда сложнее будет добить «Скальпом» или «Нептуном», или довести туда катера-камикадзе.

Какие возможности открывает «тактическое отступление» россиян

Отказ от операционного района западнее временно оккупированного Крыма позволит россиянам высвободить свой корабельный состав для лучшей защиты по хорде Новороссийск – временно оккупированный Мариуполь. Там враг начал активно усиливать свою инфраструктурную составляющую в ожидании будущих сражений весны 2024 года – железнодорожный, автомобильный транспорт, портовая инфраструктура.

Чтобы бить по украинским портам в Черном море, у россиян все равно остаются «Шахеды», береговые ракетные комплексы и морская авиация.

Но похоже, что именно это «тактическое отступление» Черноморского флота России из временно оккупированного Севастополя стало одним из факторов, стимулирующих активизацию судоходства на украинском самостоятельном зерновом коридоре.

Чем активнее дальше пойдет украинская морская торговля, тем больше станет «ресурсная подушка» для ведения долговременной войны.

Иван Киричевский, «Фейсбук»

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