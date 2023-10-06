Массовые бунты в армии РФ: военные отступают с позиций и пренебрегают приказами контратаковать 6.10.2023, 8:29

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Российские командиры в растерянности.

Российские командиры стоят перед выбором отводить свои силы в течение всего периода контрнаступления с «разбитых позиций» или жертвовать солдатами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет ISW.

В частности, российским командирам все чаще приходится выбирать между «пустой тратой» своих войск в контратаках для удержания тактических позиций или противостоянием российскому военному командованию, отступая на ранее подготовленные позиции вопреки приказам или давлению, таким образом рискуя своей карьерой.

По данным ISW, российские военные передислоцировали на Херсонское направление подразделения 41 общевойсковой армии (ООС) и подразделения 810 отдельной морской пехотной бригады. Кроме этого там были замечены неуказанные подразделения русской морской пехоты.

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