Дикарь с кольцом в носу 4 Эль Мюрид

6.10.2023, 8:34

7,892

Какой же ты свой?!

На Валдае Путин высказал сокровенное (цитата): «…Спрашивается, а что еще-то? Мы-то считали, что мы вот уже свои, как у нас в народе говорят, буржуинские. Чего еще? Противостояния идеологического больше нет, в чем проблема?..»

А проблема в том, что своими они не стали. А потому обиделись. Ну, и тут завертелось…

Путин так и не понял, что его и его ребят равными себе никто никогда не признает. Никогда. Просто потому, что нужно быть не своим, а особенным. Таким, который будет чем-то иным, чем остальные. Иным и самодостаточным. А когда ты просто мелкий жулик, который хочет, чтобы его приняли в тусовку - ну какой же ты свой?

Рим предателям не платит - давно известная формула. Он ими пользуется. Нынешняя «элита» России продала ее за побрякушки, бусы и фантики. Для нее это - ценность. И кто в таком случае примет на равных дикаря с кольцом в носу? Разве что для экзотики. Как экспонат в зоопарке, и только.

Если ты не в состоянии озвучить и воплотить свой собственный проект, если ты вторичен («свой, буржуинский») - то какой интерес ты можешь представлять? Что в тебе такого ценного?

Человек четверть века в высшей власти, но так и не понял ее смысла. Власть - это инструмент для продвижения и воплощения своих идей. А идея - это не про жрать и грести лопатой. Это про будущее.

Если идеи у тебя нет, то власть - это просто самоудовлетворение. Своих мелких страстишек. Но тогда какие претензии к кому-то? Это ты никто и звать тебя никак. Вопросы нужно задавать не им, а себе.

Эль Мюрид, t.me

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».