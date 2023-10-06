Завтра в Беларуси собираются зажарить самую большую в стране котлету

Завтра в Беларуси собираются зажарить самую большую в стране котлету6
- 6.10.2023, 8:38
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Диаметр составит два метра.
Могилевский мясокомбинат намерен поставить новый рекорд и приготовить самую большую в диаметре мясную котлету, сообщили в Экспертном совете официального проекта Книга рекордов Беларуси.
Диаметр котлеты составит два метра и это будет рекорд.
Планируется зафиксировать этот рекорд в субботу в Хотимске Могилевской области.
Затем гигантская котлета будет передана в Хотимский дом-интернат для престарелых и инвалидов.