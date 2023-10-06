«Закидали гранатами в самолете Пригожина-то…» 12 Телеграм-канал «СерпомПо»

6.10.2023, 8:46

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Фото: Getty Images

Путин превзошел самого себя.

Такого сказочного повествования даже от великого геополитика трудно было ожидать. Он превзошел себя.

Оказывается, Пригожин и его подчиненные погибли от взрывов ручных гранат в самолете. Путин достал на валдайском форуме «домашнюю заготовку» и как бы между прочим «приоткрыл завесу», так сказать, следствия. С его, разумеется, позволения.

Вот какая трагическая история приключилась. Летали-летали до мятежа без взрывов гранат внутри салона, а спустя пару месяцев после мятежа вдруг стали гранатами в друг друга кидаться в салоне.

Еще великий геополитик грубовато намекнул, что в деле могут быть замешаны наркотики. Правда, по его словам, экспертизы на наличие в крови алкоголя и наркотиков не проводилось.

В общем, «в сухом остатке». Пригожин и соратники погибли от взрыва внутри самолета. Следов алкоголя и наркотиков в крови не обнаружено.

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