«Закидали гранатами в самолете Пригожина-то…»12
- Телеграм-канал «СерпомПо»
- 6.10.2023, 8:46
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Путин превзошел самого себя.
Такого сказочного повествования даже от великого геополитика трудно было ожидать. Он превзошел себя.
Оказывается, Пригожин и его подчиненные погибли от взрывов ручных гранат в самолете. Путин достал на валдайском форуме «домашнюю заготовку» и как бы между прочим «приоткрыл завесу», так сказать, следствия. С его, разумеется, позволения.
Вот какая трагическая история приключилась. Летали-летали до мятежа без взрывов гранат внутри салона, а спустя пару месяцев после мятежа вдруг стали гранатами в друг друга кидаться в салоне.
Еще великий геополитик грубовато намекнул, что в деле могут быть замешаны наркотики. Правда, по его словам, экспертизы на наличие в крови алкоголя и наркотиков не проводилось.
В общем, «в сухом остатке». Пригожин и соратники погибли от взрыва внутри самолета. Следов алкоголя и наркотиков в крови не обнаружено.
Телеграм-канал «СерпомПо»