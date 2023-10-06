Только гении найдут кота на картинке за 16 секунд 6 6.10.2023, 8:53

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Непревзойденная оптическая иллюзия.

Оптические иллюзии и головоломки помогают держать в тонусе мозг и развивать смекалку. Также таким способом можно хорошо натренировать свою внимательность. Если вы хотите проверить, насколько вы внимательный человек, то вам в этом поможет следующая загадка, в которой нужно отыскать кота на картинке.

На задание дается ограниченное количество времени – всего 16 секунд, пишет Fresherslive. Если вы готовы бросить себе вызов и посоревноваться со временем, тогда вперед.

На картинке изображены два заброшенных старых автомобиля, которые, очевидно, стоят на одном месте уже давно. Под влиянием времени авто стали напоминать груды металлолома. Рядом с ними также лежат старые металлические бочки и другие предметы.

Где-то на этой жуткой картинке незаметно притаился кот. Найти его будет очень сложно, ведь навыки маскировки у этого четвероногого на самом высоком уровне. Попробуйте проверить свою наблюдательность и перехитрить сообразительную зверушку.

Внимательно осмотрите каждый закоулок картинки. Для того, чтобы следить за временем и при этом не отвлекаться, будет удобно использовать часы или секундомер.

Когда завершите выполнять задание, можете предложить его своей семье и друзьям, а затем проверить, кто из вас справился быстрее всего.

Если вам не удается найти хитрого кота, здесь есть правильный ответ.

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