Погибли целые семьи: новые кадры с места удара РФ по кафе в Харьковской области 4 6.10.2023, 9:01

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В селе Гроза не стало каждого шестого жителя.

В результате российского теракта в селе Гроза на Харьковщине погиб каждый шестой житель. Россия убила целые семьи, людей даже некому оплакать.

Издание «Думка» опубликовало репортаж с места военного преступления государства-террориста.

Как отметили журналисты, время от времени следователи подводят к ним людей для опознания. Пожилой мужчина по имени Сергей упал на колени у тела жены и принялся плакать. Он узнал родного человека только по остаткам одежды.

Однако к большинству пакетов никто не подходит, ведь люди погибли целыми семьями. Целые дома на улице теперь пустые.

Открывшаяся после разбора завалов картина поразила даже главного следователя Харьковской области Сергей Болвинова. Он признался, что за время работы видел очень многое, работал на месте массового захоронения в Изюме, однако впервые видит, как погиб одновременно 51 человек.

«Дать характеристику этим действиям трудно, можно сказать, что только террористы так поступают и российские военные так могут поступить. Бить по гражданскому кафе в гражданском месте, где гражданские люди провожают в последний путь своего односельчанина… Нормальный человек понимает, что это не что иное, как террористический акт, ничто иное, как нарушение законов и обычаев войны», – отметил Болвинов.

Последствия циничного удара россиян по селу Гроза в Харьковской области также показали на видео с воздуха.

Видео было снято с квадрокоптера. На кадрах зафиксированы последствия ракетного удара российских оккупантов по магазину в селе Гроза. В результате атаки погибли 15% жителей населенного пункта.

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