В Беларуси готовят очередной «сюрприз» по налогам 6.10.2023, 9:06

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Он коснется квартир, транспорта и земли.

В Беларуси может появиться единый имущественный платеж. Он прописан в проекте изменений в Налоговый кодекс, текст которого опубликован в базе данных законопроектов на Национальном правовом интернет портале.

Единый имущественный платеж будет представлять собой общую сумму налога на недвижимость, земельного налога и транспортного налога, которую должны уплатить физические лица.В проекте прописано, что уплата, взыскание единого имущественного платежа, а также зачет (возврат) излишне уплаченных сумм будут осуществляться в порядке, установленном для налогов.

Сейчас беларусы получают отдельные извещения на уплату трех перечисленных налогов. Их нужно оплатить до 15 ноября.

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