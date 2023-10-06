закрыть
6 октября 2023, пятница, 9:31
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Оккупанты в Мелитополе массово умерли, купив самогон у местных женщин

  • 6.10.2023, 9:23
  • 1,104
Оккупанты в Мелитополе массово умерли, купив самогон у местных женщин
иллюстративное фото

За 15 минут «200-ми» стали 11 военных РФ.

На днях в оккупированном Мелитополе произошел случай массового отравления оккупантов. 11 военных РФ скончались после того, как испробовали самогон, купленный у местных женщин.

Об этом сообщил российский Z-канал «Кремлевская табакерка», ссылаясь на свои информированные источники, передает Диалог.UA.

«Компания из 11 военных купила самогон у двух женщин, которые представились местными… Все, кто пил этот алкоголь, умерли. 11 человек скончались почти одновременно буквально за 15 минут… Выяснилось, что в него добавили «сразу несколько ядов». Выжить шансов у парней не было», - пишет ресурс.

Он уверяет, что сейчас российская оккупационная «полиция» ищет предполагаемых отравительниц, но они исчезли в неизвестном направлении.

Предположительно, женщины уже покинули город.

Z-канал уверяет, что на оккупированных территориях Украины сильны антироссийские настроения, в связи с чем военные РФ регулярно становятся жертвами отравлений.

«В Мелитополе вообще стремно. Многие пацаны жалуются, что их тут не любят. Некоторые даже прямо им говорят: мол, украинская армия скоро придет, и вам хана», - приводит ресурс слова одного из оккупантов.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Почему Беларусь должна стать членом НАТО?
Почему Беларусь должна стать членом НАТО? Дмитрий Бондаренко
Последняя декорация Кремля рухнула
Последняя декорация Кремля рухнула Виталий Портников
Путина внезапно подкосило
Путина внезапно подкосило Леонид Невзлин
Все равно догонят
Все равно догонят Ирина Халип