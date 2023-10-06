Оккупанты в Мелитополе массово умерли, купив самогон у местных женщин 6.10.2023, 9:23

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иллюстративное фото

За 15 минут «200-ми» стали 11 военных РФ.

На днях в оккупированном Мелитополе произошел случай массового отравления оккупантов. 11 военных РФ скончались после того, как испробовали самогон, купленный у местных женщин.

Об этом сообщил российский Z-канал «Кремлевская табакерка», ссылаясь на свои информированные источники, передает Диалог.UA.

«Компания из 11 военных купила самогон у двух женщин, которые представились местными… Все, кто пил этот алкоголь, умерли. 11 человек скончались почти одновременно буквально за 15 минут… Выяснилось, что в него добавили «сразу несколько ядов». Выжить шансов у парней не было», - пишет ресурс.

Он уверяет, что сейчас российская оккупационная «полиция» ищет предполагаемых отравительниц, но они исчезли в неизвестном направлении.

Предположительно, женщины уже покинули город.

Z-канал уверяет, что на оккупированных территориях Украины сильны антироссийские настроения, в связи с чем военные РФ регулярно становятся жертвами отравлений.

«В Мелитополе вообще стремно. Многие пацаны жалуются, что их тут не любят. Некоторые даже прямо им говорят: мол, украинская армия скоро придет, и вам хана», - приводит ресурс слова одного из оккупантов.

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